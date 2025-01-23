Трамп закрив кордон з Мексикою для нелегальних мігрантів: хто вже у США — видворять

Дональд Трамп також наказав "дати відсіч" та репатріювати нелегальних мігрантів через південний кордон США.

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону для нелегальних мігрантів, де Америка межує виключно з Мексикою. Про це йдеться на сайті Білого Дому.

"Сьогодні президент Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців, які беруть участь у вторгненні в США через південний кордон", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що штат Техас просив федеральний уряд про захист від вторгнення за часів адміністрації Байдена.

"Але він (Байден, — ред.) не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних мігрантів, які в'їжджають до Сполучених Штатів, вторгаються в їхні громади і накладають мільярдні витрати на державні та місцеві органи влади", — зазначили у пресслужбі Білого Дому.

Крім того, Трамп, використовуючи свої повноваження, наказав Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту вжити всіх необхідних заходів для негайної репатріації та видворення нелегальних іноземців через південний кордон Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 22 січня Дональд Трамп емоційно закликав російського президента Володимира Путіна припинити велику війну в Україні.

У цей же день Трамп закликав Путіна укласти угоду, щоб припинити війну в Україні та заявив, що продовження воєнних дій руйнує Росію.