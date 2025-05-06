"Канада не продается": Трамп и премьер-министр Карни поспорили в Белом доме (видео)

Президент США Дональд Трамп впервые встретился со свежеизбранным премьер-министром Канады Марком Карни. И Трамп снова заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США, что возмутило Карни.

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Об этом пишет CNN.

Встреча Марка Карни и Дональда Трампа в Овальном кабинете

Президент Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает, что Канада должна стать 51-м штатом США. Об этом он заявил журналистам в Белом доме во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Для танго нужны двое, верно? Я считаю, что это будет колоссальное сокращение налогов для граждан Канады. Вы получите бесплатную армию, потрясающую медицинскую помощь и другие вещи. Это будет иметь массу преимуществ", — сообщил Трамп.

Президент США заявил, что "в душе он остается застройщиком", и, взглянув на обе страны, он считает, что они должны быть вместе.

"Но мы не будем это обсуждать, если только кто-то не захочет это обсудить", — добавил Трамп.

Марк Карни возразил Трампу.

"Как вы знаете из сферы недвижимости, есть некоторые места, которые никогда не продаются. Встречаясь с гражданами Канады в ходе предвыборной кампании, я могу сказать: она не продается. Она никогда не будет продаваться", — добавил он.

Карни при этом отметил, что отношения Канады и США – это партнерство, как было в прошлом.

Но Трамп съязвил: "Никогда не говори никогда".

Также премьер-министр и американский президент обсудили пошлины, которые Трамп ввел против Канады. И он дал понять, что послаблений не будет.

Репортер спросил Трампа, сидевшего в Овальном кабинете рядом с Карни, может ли канадский лидер что-либо сделать, чтобы изменить мнение Трампа о тарифах.

"Нет", — сказал Трамп.

После возвращения в Белый дом Трамп пригрозил ввести ряд более высоких пошлин на канадские товары, включая 250% пошлину на молочные продукты. Канада является вторым по величине торговым партнером Америки и одним из ее ближайших союзников на многих фронтах — от национальной безопасности до торговли.

Перед встречей с Марком Карни Дональд Трамп написал пост в соцсетях, заявив, что США "не зависит" от Канады, но при этом якобы субсидируют соседа на 200 млрд долларов.

"Нам не нужны их машины, нам не нужна их энергия, нам не нужна их древесина, нам не нужно ничего из того, что у них есть, кроме их дружбы, которую, как мы надеемся, мы всегда будем поддерживать. Им же от нас нужно все!" – написал Трамп.

Напомним, Либеральная партия Канады, с Марком Карни в качестве ее лидера, выиграла федеральные выборы на прошлой неделе, поставив новоизбранное правительство на курс столкновения с администрацией Трампа. В своей речи после выборов Карни сказал: "Мы оправились от шока американского предательства, но мы никогда не должны забывать уроки".