"Канада не продається": Трамп і прем'єр-міністр Карні посперечалися в Білому домі (відео)

Президент США Дональд Трамп уперше зустрівся зі свіжообраним прем'єр-міністром Канади Марком Карні. І Трамп знову заявив, що Канада має стати 51-м штатом США, що обурило Карні.

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Про це пише CNN.

Зустріч Марка Карні та Дональда Трампа в Овальному кабінеті

Президент Дональд Трамп заявив, що, як і раніше, вважає, що Канада має стати 51-м штатом США. Про це він заявив журналістам у Білому домі під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

"Для танго потрібні двоє, вірно? Я вважаю, що це буде колосальне скорочення податків для громадян Канади. Ви отримаєте безкоштовну армію, приголомшливу медичну допомогу та інші речі. Це матиме масу переваг", — повідомив Трамп.

Президент США заявив, що "в душі він залишається забудовником", і, поглянувши на обидві країни, він вважає, що вони мають бути разом.

"Але ми не будемо це обговорювати, якщо тільки хтось не захоче це обговорити", — додав Трамп.

Марк Карні заперечив Трампу.

"Як ви знаєте зі сфери нерухомості, є деякі місця, які ніколи не продаються. Зустрічаючись із громадянами Канади під час передвиборчої кампанії, я можу сказати: вона не продається. Вона ніколи не буде продаватися", — додав він.

Карні при цьому зазначив, що відносини Канади і США — це партнерство, як було в минулому.

Але Трамп пожартував: "Ніколи не говори ніколи".

Також прем'єр-міністр і американський президент обговорили мита, які Трамп запровадив проти Канади. І він дав зрозуміти, що послаблень не буде.

Репортер запитав Трампа, який сидів в Овальному кабінеті поруч із Карні, чи може канадський лідер щось зробити, щоб змінити думку Трампа про тарифи.

"Ні", — сказав Трамп.

Після повернення в Білий дім Трамп пригрозив запровадити низку вищих мит на канадські товари, включно з 250% митом на молочні продукти. Канада є другим за величиною торговельним партнером Америки і одним з її найближчих союзників на багатьох фронтах — від національної безпеки до торгівлі.

Перед зустріччю з Марком Карні Дональд Трамп написав пост у соцмережах, заявивши, що США "не залежить" від Канади, але при цьому нібито субсидують сусіда на 200 млрд доларів.

"Нам не потрібні їхні машини, нам не потрібна їхня енергія, нам не потрібна їхня деревина, нам не потрібно нічого з того, що в них є, окрім їхньої дружби, яку, як ми сподіваємося, ми завжди будемо підтримувати. Їм же від нас потрібно все!" — написав Трамп.

Нагадаємо, Ліберальна партія Канади, з Марком Карні як її лідер, виграла федеральні вибори минулого тижня, поставивши новообраний уряд на курс зіткнення з адміністрацією Трампа. У своїй промові після виборів Карні сказав: "Ми оговталися від шоку американської зради, але ми ніколи не повинні забувати уроки".