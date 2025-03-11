Показав язика і забрав крісло: прощальне фото Трюдо стало вірусним

Новим прем'єр-міністром Канади став банкір і економіст Марк Карні. А Трюдо попрощався з парламентом.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, якого на посаді змінив колишній глава Центрального банку Канади Марк Карні, ефектно попрощався з посадою. Його фото, що залишає Палату громад, стало вірусним. Знімок опублікував фотограф Карлос Осоріо, володар Пулітцерівської премії.

Джастін Трюдо залишає парламент Канади

На знімку Джастін Трюдо несе своє крісло з Палати громад на Парламентському пагорбі в Оттаві, Канада, 10 березня 2025 року і показує язик.

У коментарях уже повідомили, що крісло Трюдо не взяв як сувенір безоплатно, їх періодично оновлюють і меблі можна придбати за 20 канадських доларів за екземпляр. Також зазначили, що це канадська традиція: парламентарії, залишаючи парламент, іноді прихоплюють свої крісла із собою.

Джастін Трюдо залишає парламент Канади

Нагадаємо, новим прем'єр-міністром Канади став Марк Карні.

Марк Карні став новим прем'єр-міністром Канади Фото: Getty Images

Колишній голова Центрального банку Канади переміг на виборах лідера правлячої Ліберальної партії Канади і змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єра найближчими днями.

Він уже жорстко висловився з приводу нападок президента США Дональда Трампа на саму Канаду, яку він закликав стати 51-м штатом Сполучених штатів, і прем'єр-міністра Трюдо, якого Трамп і мільярдер Ілон Маск наполегливо називали "губернатором". США ввели тарифи на імпорт із Канади. І Карні вже заявив, що Канада зберігатиме відповідні тарифи доти, доки "американці не продемонструють нам повагу".

"Є хтось, хто намагається послабити нашу економіку. Дональд Трамп, як ми знаємо, встановив необґрунтовані тарифи на те, що ми будуємо, що ми продаємо і як ми заробляємо на життя. Він атакує канадські сім'ї, робітників і бізнес, і ми не можемо дозволити йому досягти успіху, і ми не дозволимо", — сказав політик.

Карні зазначив, що канадці не просили "цієї битви", але завжди готові, коли хтось інший скидає рукавички.

"Американці не повинні сумніватися: у торгівлі, як і в хокеї, Канада виграє. Америка — це не Канада. І Канада ніколи, ніколи не буде частиною Америки в жодному разі, жодним чином, у жодній формі... Це темні дні, темні дні, спричинені країною, якій ми більше не можемо довіряти. Ми переживаємо шок, але давайте ніколи не забувати уроки", — сказав Карні.

Нагадаємо, лише минулого тижня Дональд Трамп поскаржився, що Канада "роками обдирала" США, і заявив, що запроваджує новий тариф на імпорт із Канади — 250% на молочні продукти. Сталося це лише через 24 години після того, як він оголосив про призупинення 25-відсоткового тарифу на більшість канадських товарів.