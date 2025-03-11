Показал язык и унес кресло: прощальное фото Трюдо стало вирусным

Новым премьер-министром Канады стал банкир и экономист Марк Карни. А Трюдо попрощался с парламентом.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которого на посту сменил бывший глава Центрального банка Канады Марк Карни, эффектно попрощался с должностью. Его фото, покидающего Палату общин стало вирусным. Снимок опубликовал фотограф Карлос Осорио, обладатель Пулитцеровоской премии.

Джастин Трюдо покидает парламент Канады

На снимке Джастин Трюдо несет свое кресло из Палаты общин на Парламентском холме в Оттаве, Канада, 10 марта 2025 года и показывает язык.

В комментариях уже сообщили, что кресло Трюдо не взял в качестве сувенира бесплатно, их периодически обновляют и мебель можно приобрести за 20 канадских долларов за экземпляр. Также отметили, что это канадская традиция: парламентарии, покидая парламент, иногда прихватывают свои кресла с собой.

Джастин Трюдо покидает парламент Канады

Напомним, новым премьер-министром Канады стал Марк Карни.

Марк Карни стал новім премьер-министром Канады Фото: Getty Images

Бывший председатель Центрального банка Канады победил на выборах лидера правящей Либеральной партии Канады и сменит Джастина Трюдо на посту премьера в ближайшие дни.

Он уже жестко высказался по поводу нападок президента США Дональда Трампа на саму Канаду, которую он призывал стать 51-м штатом Соединенных штатов, и премьер-министра Трюдо, которого Трамп и миллиардер Илон Маск упорно называли "губернатором". США ввели тарифы на импорт из Канады. И Карни уже заявил, что Канада будет сохранять ответные тарифы до тех пор, пока "американцы не продемонстрируют нам уважение".

"Есть кто-то, кто пытается ослабить нашу экономику. Дональд Трамп, как мы знаем, установил необоснованные тарифы на то, что мы строим, что мы продаем и как мы зарабатываем на жизнь. Он атакует канадские семьи, рабочих и бизнес, и мы не можем позволить ему добиться успеха, и мы не позволим", – сказал политик.

Карни отметил, что канадцы не просили "этой битвы", но всегда готовы, когда кто-то другой сбрасывает перчатки.

"Американцы не должны сомневаться: в торговле, как и в хоккее, Канада выигрывает. Америка – это не Канада. И Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в коем случае, никоим образом, ни в какой форме… Это темные дни, темные дни, вызванные страной, которой мы больше не можем доверять. Мы переживаем шок, но давайте никогда не забывать уроки", – сказал Карни.

Напомним, только на прошлой неделе Дональд Трамп пожаловался, что Канада "годами обдирала" США и заявил, что вводит новый тариф на импорт из Канады – 250% на молочные продукты. Произошло это всего через 24 часа после того, как он объявил о приостановке 25-процентного тарифа на большинство канадских товаров.