Показал язык и унес кресло: прощальное фото Трюдо стало вирусным
Новым премьер-министром Канады стал банкир и экономист Марк Карни. А Трюдо попрощался с парламентом.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которого на посту сменил бывший глава Центрального банка Канады Марк Карни, эффектно попрощался с должностью. Его фото, покидающего Палату общин стало вирусным. Снимок опубликовал фотограф Карлос Осорио, обладатель Пулитцеровоской премии.
На снимке Джастин Трюдо несет свое кресло из Палаты общин на Парламентском холме в Оттаве, Канада, 10 марта 2025 года и показывает язык.
В комментариях уже сообщили, что кресло Трюдо не взял в качестве сувенира бесплатно, их периодически обновляют и мебель можно приобрести за 20 канадских долларов за экземпляр. Также отметили, что это канадская традиция: парламентарии, покидая парламент, иногда прихватывают свои кресла с собой.
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Напомним, новым премьер-министром Канады стал Марк Карни.
Бывший председатель Центрального банка Канады победил на выборах лидера правящей Либеральной партии Канады и сменит Джастина Трюдо на посту премьера в ближайшие дни.
Он уже жестко высказался по поводу нападок президента США Дональда Трампа на саму Канаду, которую он призывал стать 51-м штатом Соединенных штатов, и премьер-министра Трюдо, которого Трамп и миллиардер Илон Маск упорно называли "губернатором". США ввели тарифы на импорт из Канады. И Карни уже заявил, что Канада будет сохранять ответные тарифы до тех пор, пока "американцы не продемонстрируют нам уважение".
"Есть кто-то, кто пытается ослабить нашу экономику. Дональд Трамп, как мы знаем, установил необоснованные тарифы на то, что мы строим, что мы продаем и как мы зарабатываем на жизнь. Он атакует канадские семьи, рабочих и бизнес, и мы не можем позволить ему добиться успеха, и мы не позволим", – сказал политик.
Карни отметил, что канадцы не просили "этой битвы", но всегда готовы, когда кто-то другой сбрасывает перчатки.
"Американцы не должны сомневаться: в торговле, как и в хоккее, Канада выигрывает. Америка – это не Канада. И Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в коем случае, никоим образом, ни в какой форме… Это темные дни, темные дни, вызванные страной, которой мы больше не можем доверять. Мы переживаем шок, но давайте никогда не забывать уроки", – сказал Карни.
Напомним, только на прошлой неделе Дональд Трамп пожаловался, что Канада "годами обдирала" США и заявил, что вводит новый тариф на импорт из Канады – 250% на молочные продукты. Произошло это всего через 24 часа после того, как он объявил о приостановке 25-процентного тарифа на большинство канадских товаров.
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