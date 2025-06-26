Американский папочка: Трампу понравилось новое прозвище, но генсек НАТО все отрицает

Марк Рютте решил польстить президенту США во время саммита в Гааге, но шутка вышла из-под контроля. Так что генсеку НАТО пришлось оправдываться, что он не называл Дональда Трампа "папочкой". А если и называл, то в другом смысле.

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Белый дом опубликовал видео, на котором видно, как президент США Дональд Трамп принимает участие в саммите НАТО на этой неделе, под саундтрек к песне R&B-певца Ашера 2010 года "Hey Daddy (Daddy's Home)". Это была отсылка на то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 25 июня назвал Трампа "папочкой", когда его спросили о раздраженных репликах президента США в адрес Израиля и Ирана после того, как эти две страны рисковали нарушить хрупкое перемирие, которое он помог заключить, пишет Time.

Видео, опубликованное Белым домом

"По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, какого черта творят", — заявил Трамп во вторник, покидая Белый дом и направляясь в Гаагу.

"Иногда папе приходится использовать крепкие выражения", — сказал Рютте, сидя рядом с Трампом на саммите в Гааге.

Ранее Рютте похвалил Трампа за санкционирование ударов по трем ядерным объектам в Иране в минувшие выходные.

Когда Трампа спросили о том, почему Рютте называет его "папочкой", Трамп заявил: "Он меня любит. Если нет, я дам вам знать, вернусь и отшлепаю его как следует".

"Он сделал это очень ласково: "Папочка, ты мой папочка", — передразнил Трамп генсека НАТО.

Рютте позже попытался пояснить, что он не называл Дональда Трампа "папочкой", а скорее хотел сопоставить отношение Трампа к Европе с отношением отца.

"Я сказал, что иногда в Европе я слышу, как страны говорят: "Эй, Марк, США останутся с нами?" И я сказал, что это немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: "Эй, ты все еще остаешься с семьей?" – попытался объяснить Марк Рютте.

Марк Рютте и Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге

Стоит отметить, что Дональда Трампа уже не в первый раз называют "папочкой", и, похоже, ему это нравится.

В интервью 2023 года бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону гольфист Джон Дейли сказал, что он и другие гольфисты "хотят вернуть папочку Трампа", после чего Трамп репостнул это сообщение. Дейли сказал, что называет Трампа "папочкой" с тех пор, как они встретились в 1992 году.

Карлсон также однажды сравнил Трампа с "папочкой" на митинге в октябре 2024 года, когда он сравнил часть американской общественности с "капризной 15-летней дочерью, находящейся под воздействием гормонов".

"Должен быть момент, когда папа возвращается домой и знаете, что он говорит? Ты была плохой девочкой и сейчас тебя жестко отшлепают", — заявлял Карлсон.

Напомним, на саммите НАТО заявили, что Украину на поле боя ждет "напряженное и сложное" лето.

А президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит НАТО в черном костюме. Глава государства обещал отказаться от милитари-стиля только после завершения войны с Россией.