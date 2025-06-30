Убеждали Трампа ввести санкции против РФ: президент Чехии рассказал о закрытой встрече в Гааге

Президент Чехии Петр Павел рассказал, что президенту США Дональду Трампу нужно "провоцировать", а Европу нужно подталкивать. Он описал переговоры на саммите НАТО в Гааге и события за "столом почета", за которым, помимо Павла и Трампа, сидел также король Нидерландов.

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"Мы очень единодушно и коллективно убедили его, что пришло время существенно усилить экономическое давление на Россию. Не с целью дать России экономически рухнуть — это не в наших интересах, — а чтобы он понял, что у него просто нет другого выбора, кроме как действовать. Он пока сдержан, но он понимает, что это очень действенный инструмент", — заявил чешский президент в передаче CNN Prima NEWS.

Во время саммита НАТО президент Петр Павел сидел за одним столом с королем Виллемом-Александром, генсеком НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом. По словам Павла, он обсуждал с Трампом его личные отношения с Чехией и Чехословакией через его первую жену Ивану Трамп, но и таможенную войну с Китаем и войну в Украине.

Ужин, на котором лидеры Европы общались с президентом США Фото: Facebook Petr Pavel

Трамп упомянул, что повышение пошлин для Китая привело к тому, что Пекин сменил свою позицию, а Павел отметил, что именно такие решительные действия необходимо предпринять сейчас в отношении России. Если Китай почувствовал это в течение месяца, то Россия и ее экономика почувствуют это, возможно, в течение недели или двух.

"Прежде всего, нам нужно усадить Россию за стол переговоров — если ее нет, то обсуждать нечего", — сказал президент, обрисовав диалог с американским коллегой.

По словам президента Чехии, Трамп задавался вопросом , почему Европа не может инвестировать пять процентов своего ВВП в оборонный бюджет в следующем году .

"Мы хором объяснили ему, что даже если мы найдем политическое соглашение и направим эти пять процентов на оборону со следующего года, нам нечего будет покупать, потому что промышленность не способна это производить, но некому и негде будет это обслуживать, потому что у нас нет инфраструктуры", — сказал Павел.

Чешский президент также отметил, что Трамп — человек, которому нужно "провоцировать" по-своему, но Европе нужен толчок. По словам Павла, предыдущие американские президенты предупреждали о необходимости больше инвестировать в оборону — будь то Джордж Буш-младший или Барак Обама, — но Европа воспринимала эти призывы легкомысленно.

"Дональд Трамп пришел с другим подходом — он просто сказал, что если вы этого не сделаете, я вас не буду защищать. Для всех это прозвучало как шрапнель, но это разбудило их", — сказал Павел.

Петр Павел отметил, что Россия представляет большую опасность для всех.

Саммит НАТО в Гааге

"Вам просто нужно послушать президента Владимира Путина, министра иностранных дел РФ или некоторых идеологов России, к которым прислушивается местная общественность. Недавно Путин повторил то, что на протяжении столетий находило отклик в России — куда бы ни ступил русский солдат, это русская земля. Что они оставляют за собой право защищать своих граждан, где бы они ни находились в мире. Если мы посмотрим, например, на страны Балтии, где русскоязычное население составляет около 15–25 процентов, то можно сказать, что, по словам Путина, русские имеют законное право входить на территорию этих стран и защищать меньшинства, если посчитают нужным. Это не тот мир, в котором мы хотим жить", — подчеркнул Петр Павел.

Напомним, ранее Фокус писал о чем разговаривали президент Украины Владимир Зеленский и президент США в Гааге.

Также на саммите НАТО в Гааге произошел комичный инцидент с генсеком НАТО Марком Рютте и Дональдом Трампом. Президент США получил новое прозвище, которое ему очень понравилось.