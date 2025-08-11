Обмін землями і "войовничі росіяни": головні заяви Трампа про майбутню зустріч із Путіним (відео)

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним на американській території. Наступним кроком, за його словами, він хоче організувати зустріч між лідерами Росії та України.

Американський лідер розповів під час брифінгу 11 серпня, про що говоритиме під час зустрічі з Путіним і якими будуть його подальші кроки. Фокус зібрав основні заяви президента США щодо запланованого на 15 серпня саміту.

Трамп зауважив, що російський президент "приїжджає до його країни", а не навпаки.

Зустріч Трампа і Путіна: які очікування в президента США

"Я говоритиму з Володимиром Путіним, і я збираюся сказати йому, що він має закінчити цю війну", — сказав він.

Американський президент запевнив, що збирається зателефонувати європейським лідерам одразу після того, як Путін залишить Штати чи навіть переговорну кімнату. Наступною, за його словами, має відбутися вже зустріч Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським: у тристоронньому чи двосторонньому форматі.

"Наступна зустріч відбудеться між Зеленським і Путіним або Зеленським, Путіним і мною", — заявив Трамп.

Щодо зустрічі з Путіним Трамп сподівається, що вона "буде успішною", проте припустив, що саміт може пройти й невдало.

Дональд Трамп заявив, що повинен відбутися певний "обмін територіями" на "благо України". На відео з 1:51:00.

Трамп припустив повернення Україні частини окупованих територій

Президент США додав, що "ладнає з Зеленським", однак "вкрай не згоден із тим, що він зробив".

"Зеленський має дозвіл на війну і вбивство всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями. Буде якийсь обмін територіями", — сказав Трамп.

Президент США також заявив, що Росія окупувала в Україні частину "найцінніших територій", і під час мирних переговорів американська й українська сторони спробують принаймні частково їх повернути.

Крім того, під час брифінгу Дональд Трамп назвав Росію "войовничою нацією".

"Вони ведуть багато воєн. Вони перемогли Гітлера і Наполеона", — сказав американський президент.

При цьому він припустив, що російські окупанти у 2022 році могли б дістатися Києва за 4 години, якби рухалися проїжджою частиною, а російський генерал натомість "вирішив їхати через сільську місцевість".

Де і коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, Дональд Трамп 9 серпня анонсував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним 15 серпня в штаті Аляска та назвав її "довгоочікуваною".

Зазначимо, Трамп на брифінгу обмовився та сказав, що "їде в Росію до Путіна".

Також 9 серпня президент США заявляв, що "незабаром відбудеться обмін територіями", і що президент України Володимир Зеленський "збирається підписати щось".