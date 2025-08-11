Обмен землями и "воинственные русские": главные заявления Трампа о предстоящей встрече с Путиным (видео)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на американской территории. Следующим шагом, по его словам, он хочет организовать встречу между лидерами России и Украины.

Американский лидер рассказал во время брифинга 11 августа, о чем будет говорить во время встречи с Путиным и какими будут его дальнейшие шаги. Фокус собрал основные заявления президента США относительно запланированного на 15 августа саммита.

Трамп отметил, что российский президент "приезжает в его страну", а не наоборот.

"Я буду говорить с Владимиром Путиным, и я собираюсь сказать ему, что он должен закончить эту войну", — сказал он.

Американский президент заверил, что собирается позвонить европейским лидерам сразу после того, как Путин покинет Штаты или даже переговорную комнату. Следующей, по его словам, должна состояться уже встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским: в трехстороннем или двустороннем формате.

"Следующая встреча состоится между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной", — заявил Трамп.

Относительно встречи с Путиным Трамп надеется, что она "будет успешной", однако предположил, что саммит может пройти и неудачно.

Дональд Трамп заявил, что должен состояться определенный "обмен территориями" на "благо Украины". На видео с 1:51:00.

Трамп допустил возвращение Украине части оккупированных территорий

Президент США добавил, что "ладит с Зеленским", однако "крайне не согласен с тем, что он сделал".

"У Зеленского есть разрешение на войну и убийство всех, но ему нужно разрешение на обмен территориями. Будет какой-то обмен территориями", — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что Россия оккупировала в Украине часть "ценнейших территорий", и во время мирных переговоров американская и украинская стороны попытаются по крайней мере частично их вернуть.

Кроме того, во время брифинга Дональд Трамп назвал Россию "воинственной нацией".

"Они ведут много войн. Они победили Гитлера и Наполеона", — сказал американский президент.

При этом он предположил, что российские оккупанты в 2022 году могли бы добраться до Киева за 4 часа, если бы двигались по проезжей части, а российский генерал вместо этого "решил ехать через сельскую местность".

Где и когда состоится встреча Трампа и Путина

Напомним, Дональд Трамп 9 августа анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа в штате Аляска и назвал ее "долгожданной".

Отметим, Трамп на брифинге оговорился и сказал, что "едет в Россию к Путину".

Также 9 августа президент США заявлял, что "вскоре состоится обмен территориями", и что президент Украины Владимир Зеленский "собирается подписать что-то".