"Добрались бы до Киева за четыре часа": Трамп рассказал о роковой ошибке генерала ВС РФ

По словам Дональда Трампа, ВС РФ могли бы добраться до Киева за четыре часа. Ситуацию якобы спасла ошибка генерала армии оккупанта.

Российский генерал решил, что колонна военной техники поедет через сельскохозяйственные угодья. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Если бы русские поехали по шоссе, они бы добрались до Киева за 4 часа. Но российский генерал решил ехать через сельскохозяйственные угодья", — сообщил он.

Благодаря такому решению, многие танки были расстреляны ВСУ из противотанковых комплексов Javelin.

"Я не знаю, кто этот генерал, но, зная президента России Владимира [Путина], его, вероятно, уже нет [в живых]", — добавил он.

Однако СМИ показали кадры первых дней вторжения российской армии в Киевскую область. Военная техника оккупантов едет по шоссе, а не по сельской местности.

Далее президент США рассказал, что Россия оккупировала "некоторые важные территории" Украины. Вашингтон попытается вернуть их часть.

В конечном итоге Трамп собирается посадить Путина и президента Украины Владимира Зеленского "в одной комнате", чтобы они вместе решили проблему войны в Украине.

"Я хочу, чтобы лидеры встретились, будет какой-то обмен территорией. Я знаю это от России и по разговорам со всеми. Во благо Украины. Хорошие вещи, не плохие. Это сложно, потому что линии неровные, будет обмен. Будут перемены на земле. Мы изменим линии фронта", — пообещал американский президент.

Напомним, сегодня Трамп рассказывал о планах "поехать в Россию" 15 августа и там встретиться с Путиным. Впоследствии он признался, что оговорился.

Также Дональд Трамп говорил о желании 88% украинцев заключить мир с Россией. По его словам, об этом говорят соцопросы.