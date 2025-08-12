"Не вистачає грошей на дрони": Зеленський озвучив співвідношення сил і втрати України та РФ на війні

Зараз співвідношення втрат України та Росії на війні становить приблизно 1 до 3 відповідно. Натомість в артилерії противник має значно більше сил, аніж ЗСУ.

Загалом співвідношення в особовому складі виглядає так: 1 до 3 на користь України, артилерії — 1 до 2,4 на користь росіян, а FPV-дронів — 1 до 1,4 на користь України. Такі цифри озвучив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 12 серпня, цитує його слова агентство РБК-Україна.

Для конкретного прикладу Володимир Зеленський назвав дані за 11 серпня. Тоді, за словами українського лідера, росіяни за добу втратили приблизно 500 військових вбитими та ще 500 — пораненими.

"Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше — 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні", — розповів Зеленський.

Натомість Україна за 11 серпня мала близько 340 втрат, наголосив президент.

"Ми — 340 втрат за добу: 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих", — зазначив Зеленський.

Співвідношення сил на полі бою

У кількості FPV-дронів на полі бою Україна також має переваги, стверджує Володимир Зеленський. Однак кількість безпілотників могла б бути більшою, проте наразі бракує фінансування, яке Україна шукає у європейських партнерів.

"Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів", — повідомив президент.

В артилерії натомість противник випереджає ЗСУ на полі бою у понад 2 рази. Тут, як стверджує Володимир Зеленський, співвідношення становить 1 до 2,4 на користь ЗС РФ.

Нагадаємо, 12 серпня Зеленський заявив, що Росія показала готовність до завершення війни з Україною.

28 липня президент США Дональд Трамп озвучив втрати Росії на війні з Україною, заявивши, що вони склали близько мільйона людей.