"Разделит общество": Зеленский назвал причины, почему Украина не может уйти с Донбасса и вернуть свои территории

Выход Украины с остальных территорий Донбасса, как этого требует Кремль на мирных переговорах, может вызвать раскол в украинском обществе и пошатнуть позиции страны.

Даже отказ от Донбасса не сможет удовлетворить аппетиты российского диктатора Владимира Путина, и через несколько лет его армия снова пойдет в наступление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для BBC, которое обнародовали 23 февраля.

Он объяснил собеседнику, что видит в согласии на условия россиян измену и ослабление украинских позиций. Также это было бы отказом от сотен тысяч людей, проживающих на Донбассе.

"Это отступление разделит наше общество", — пояснил президент.

Путину, по его словам, нужна пауза, чтобы восстановить силы. А через несколько лет после этого он захочет продолжить, поэтому сейчас главный вопрос — это факторы сдерживания российской агрессии.

Почему Украина не может сейчас вернуть свои территории

В интервью президент также назвал причины, по которым украинская армия не может сейчас отвоевать территории, которые захватили россияне. Главные факторы, которые на это влияют, — нехватка людей и личного состава на поле боя, а также оружия.

Однако Зеленский уверен, что Украина сможет вернуть свои территории. Это лишь вопрос времени. Однако сейчас у РФ есть значительное преимущество в численности армии.

"Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей — миллионы, ведь армия РФ большая, и мы понимаем цену таких шагов", — пояснил президент.

Относительно количества оружия, то этот вопрос зависит также от партнеров.

Напомним, 22 февраля Зеленский сообщил, что россияне изменили тактику и во время последней атаки били по объектам водоснабжения.

20 февраля в интервью AFP Зеленский оценил требования, которые выдвигают США и РФ на мирных переговорах.