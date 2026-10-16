Иностранные товары подорожают: к чему приведет повышение НДС на посылки и почему это было неизбежно

Рада приняла закон о НДС на посылки. Теперь налог будет взиматься со всех товаров, заказанных на зарубежных маркетплейсах, независимо от стоимости. Для покупок до 150 евро НДС будет начислять и уплачивать сам маркетплейс, поэтому отдельно платить на почте не придется. Подарки между людьми стоимостью до 45 евро и часть товаров для обороны не будут облагаться налогом. Закон вступит в силу не ранее июля 2027 года.

Я понимаю, почему многие против. Цены на товары вырастут, а на часть товаров в Украине просто нет альтернативы. Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк предупреждает об очередях на таможне и росте контрабанды. Есть сомнения, успеет ли вовремя подготовиться таможенная IТ-система, без которой механизм не будет работать. И это новый налог во время войны, когда, согласно опросу КМИС, почти треть людей категорически против любого повышения налогов. Я лично не раз писал о необходимости дерегулирования и временного снижения налогов.

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Но это как раз та ситуация, когда преимущества сложного решения перевешивают его недостатки. В прошлом году в Украину поступило 75,6 млн международных посылок, и более половины из них по стоимости — около 93 млрд гривен — прошли без уплаты налогов. Еще в 2023 году таких было на 40 млрд. По оценке ISET, только за 2025 год бюджет недополучил из-за этой льготы 18,6 млрд гривен. В то же время украинские магазины платят НДС с каждого товара и конкурируют с Temu и AliExpress, которые его не платят.

Европа уже это сделала. В ЕС льготу по НДС для недорогих посылок отменили ещё в 2021 году, а с июля этого года там ввели ещё и временную пошлину в размере 3 евро на мелкие посылки. Мы движемся в сторону ЕС, поэтому эту льготу все равно пришлось бы отменить.

Главный аргумент для меня — это, по сути, поддержка отечественного производства. Ведь если будут меньше заказывать косметику и футболки в Китае, то начнут покупать у своих производителей, которые станут более конкурентоспособными.

Поэтому я поддерживаю это решение. Это либо увеличение поступлений в бюджет, либо рост закупок внутри страны. Покупатель всегда может выбрать, что ему выгоднее. Теперь все зависит от того, как закон будет реализован: вовремя ли запустят таможенную систему и обеспечат ли прозрачность решений. Еще бы реформу таможни реализовать, и было бы совсем хорошо)

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