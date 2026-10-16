Пошлины на посылки стоимостью до 150 евро и условия МВФ: Украина выполнила обязательства для получения помощи

Украина выполнила условия для разблокирования миллиардных траншей от МВФ и Евросоюза. Верховная Рада поддержала пакет реформ, который, в частности, предусматривает отмену льгот на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро и введение для них 20% НДС.

Украина приняла ключевые законодательные и правительственные решения для получения 3,7 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза и последующих запланированных траншей Международного валютного фонда в размере около 1,65 млрд долларов. О завершении выполнения правительственной части обязательств заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Верховная Рада поддержала ряд законопроектов, необходимых для выполнения договоренностей с международными партнерами, а именно: поправки к Таможенному кодексу и правила налогообложения международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро.

"Все постановления, распоряжения и регламентные документы были приняты точно к 15 октября. Мы ускоряем работу на каждом из этапов согласования. На этой неделе парламент поддержал ряд крайне важных законопроектов в рамках программы Ukraine Facility и договоренностей с МВФ. Следующие сессионные недели также будут решающими для получения международной финансовой помощи в полном объеме, и правительство на 100% готово к сотрудничеству", — сообщил Корецкий.

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Отметим, что принятие законов не означает автоматического поступления средств, ведь для этого должны быть завершены соответствующие процедуры в ЕС и МВФ.

Когда Украина получит деньги

Для получения 3,7 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна пройти предусмотренные процедуры оценки и согласования с европейскими институтами и государствами-членами. А 1,65 млрд долларов от МВФ Украина может получить после рассмотрения выполнения условий программы, вероятно, до декабря.

Как ранее заявлял министр финансов Сергей Марченко, средства могут поступить в течение ближайших недель после принятия необходимых законов. Однако конкретная дата выплаты пока не определена.

Что изменится для покупателей зарубежных товаров

Одним из важных изменений в законодательстве стала отмена льготы по уплате НДС для коммерческих международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро. Ранее такие посылки, как правило, освобождались от налогообложения, если их стоимость не превышала установленного порога.

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Новые правила не вступят в силу немедленно. Их вступление в силу предусмотрено не ранее 1 июля 2027 года, после принятия отдельного решения правительством.

Как уже пояснял Фокус, для покупателей это означает, что до вступления в силу новых правил условия налогообложения таких отправлений остаются прежними. После вступления закона в силу дополнительные налоговые расходы могут повлиять на конечную стоимость товаров, заказанных на зарубежных маркетплейсах.

Поддержка ЕС до 2027 года: что предусматривает программа "Ukraine Facility"

Фокус уже сообщал, что программа финансовой поддержки Ukraine Facility рассчитана на четыре года и предусматривает регулярное финансирование Украины при условии выполнения согласованных реформ.

Базовый бюджет программы составляет 50 млрд евро. В этом году общий объем доступной европейской поддержки был дополнительно увеличен благодаря утверждению кредитного инструмента Ukraine Support Loan.

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Средства Ukraine Facility предназначены для поддержки государственных финансов, восстановления Украины, привлечения инвестиций и проведения реформ. В базовой структуре программы финансирование распределено по трем основным направлениям.

Бюджетная поддержка (Pillar I) — 38,27 млрд евро. Из этой суммы 33 млрд евро составляют льготные кредиты, а 5,27 млрд евро — безвозвратные гранты. Средства направляются непосредственно в государственный бюджет. Их выделение зависит от выполнения Украиной согласованных реформ. Сумма не учитывает дополнительные инструменты 2026 года.

Инвестиционный инструмент (Pillar II) — 6,97 млрд евро. Это финансовые гарантии и гранты, призванные снизить риски для инвесторов и способствовать привлечению частного и государственного капитала через международные финансовые учреждения.

Техническая помощь и интеграция (Pillar III) — 4,76 млрд евро. Средства предназначены для экспертной поддержки, необходимой для приведения украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС, а также для покрытия процентов по кредитам, полученным Украиной ранее, и субсидирования стоимости заимствований в рамках программы.

От чего зависит выделение средств

Основой для получения регулярного финансирования в рамках Ukraine Facility является План Украины (Ukraine Plan). Это согласованный с Евросоюзом документ, содержащий перечень реформ и показателей, по которым оценивается прогресс страны.

Европейская комиссия оценивает Украину по нескольким ключевым направлениям:

Верховенство права и борьба с коррупцией. Укрепление судебной системы, обеспечение независимости антикоррупционных органов, защита прав человека и выполнение требований ЕС.

Государственное управление и финансы. Повышение прозрачности бюджетных процессов, эффективности государственных органов и контроль за использованием средств.

Экономика и бизнес. Улучшение предпринимательской среды, упрощение регуляторных процедур и привлечение инвестиций.

Энергетика и инфраструктура. Интеграция в европейские энергетические рынки, развитие возобновляемой энергетики и модернизация логистики.

Экология и "зеленый" переход. Внедрение климатических и экологических стандартов ЕС.

Как поступают транши

Для согласования финансирования в рамках Ukraine Facility Украина представляет отчеты о выполнении мероприятий, после чего Европейская комиссия оценивает достигнутый прогресс и определяет, выполнены ли условия для соответствующего платежа. Если определенные показатели не выполнены или их выполнение задерживается, выделение соответствующей части финансирования может быть приостановлено до устранения проблем. Поэтому принятие законов является лишь одним из этапов: важно также обеспечить их реализацию и выполнить другие обязательства.

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Отметим, что по состоянию на октябрь 2026 года общий объем поддержки Украины в рамках Плана Украины превысил 32 млрд евро. В рамках семи регулярных платежей по плану Украины было выплачено 21,64 млрд евро, а совокупные выплаты по бюджетному компоненту Pillar I с учетом предварительного и промежуточного финансирования достигли 29,5 млрд евро.

Напомним, как уже упоминалось ранее в связи с налогообложением посылок из-за рубежа, переход на цифровые таможенные процедуры не завершится за один день. Для внедрения всех необходимых электронных систем предусмотрен переходный период.