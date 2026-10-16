Мита на посилки до 150 євро та умови МВФ: Україна виконала зобов'язання для отримання допомоги

Україна виконала умови для розблокування мільярдних траншів від МВФ та Євросоюзу. Верховна Рада підтримала пакет реформ, який, зокрема, передбачає скасування пільг на закордонні посилки вартістю до 150 євро та введення для них 20% ПДВ.

Україна ухвалила ключові законодавчі та урядові рішення для отримання 3,7 млрд євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу та наступних запланованих траншів Міжнародного валютного фонду обсягом близько 1,65 млрд доларів. Про завершення урядової частини зобов’язань заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Верховна Рада підтримала низку законопроєктів, необхідних для виконання домовленостей із міжнародними партнерами, а саме, зміни до Митного кодексу і правил оподаткування міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро.

"Усі постанови, розпорядження та регламентні документи ухвалені чітко до 15 жовтня. Прискорюємось на кожному з етапів узгодження. Цього тижня Парламент підтримав низку надважливих законопроєктів у межах Ukraine Facility та домовленостей із МВФ. Наступні сесійні тижні також будуть вирішальними для отримання міжнародної фінансової допомоги в повному обсязі, і уряд на 100% готовий до співпраці", — повідомив Корецький.

Видео дня

Зазначимо, що ухвалення законів не означає автоматичного надходження коштів, адже для цього мають бути завершені відповідні процедури в ЄС і МВФ.

Коли Україна отримає гроші

Для отримання 3,7 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС Україна має пройти передбачені процедури оцінювання та погодження з європейськими інституціями й державами-членами. А 1,65 млрд доларів від МВФ Україна може отримати після розгляду виконання умов програми, ймовірно, до грудня.

Як раінше говорив міністр фінансів Сергій Марченко, кошти можуть надійти протягом найближчих тижнів після ухвалення необхідних законів. Проте конкретної дати виплати наразі не визначено.

Що зміниться для покупців закордонних товарів

Однією з важливих законодавчих змін стало скасування пільги зі сплати ПДВ для комерційних міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Раніше такі посилки за загальним правилом звільнялися від оподаткування, якщо їхня вартість не перевищувала встановленого порога.

Важливо

"Хочете правду?" Бліц-інтерв'ю із Пендзиним про виживання взимку і гроші для України

Нові правила не почнуть діяти негайно. Набрання ними чинності передбачене не раніше 1 липня 2027 року, після окремого рішення уряду.

Як вже пояснював Фокус, для покупців це означає, що до запровадження нових правил умови оподаткування таких відправлень залишаються незмінними. Після набрання законом чинності додаткові податкові витрати можуть вплинути на кінцеву вартість товарів, замовлених на закордонних маркетплейсах.

Підтримка ЄС до 2027 року: що передбачає Ukraine Facility

Фокус уже розповідав, що програма фінансової підтримки Ukraine Facility розрахована на чотири роки та передбачає регулярне фінансування України за умови виконання погоджених реформ.

Базовий бюджет програми становить 50 млрд євро. Цьогоріч загальний обсяг доступної європейської підтримки додатково розширили завдяки затвердженню кредитного інструменту Ukraine Support Loan.

Важливо

"План Б у нас вже зараз": що відбувається з грошима України та чи вистачить їх на всіх

Кошти Ukraine Facility призначені для підтримки державних фінансів, відновлення України, залучення інвестицій і проведення реформ. У базовій структурі програми фінансування розподілене за трьома основними напрямами.

Бюджетна підтримка (Pillar I) — 38,27 млрд євро. Із цієї суми 33 млрд євро становлять пільгові кредити, а 5,27 млрд євро є безповоротними грантами. Кошти спрямовують безпосередньо до державного бюджету. Їх виділення залежить від виконання Україною погоджених реформ. Сума не враховує додаткових інструментів 2026 року.

Інвестиційний інструмент (Pillar II) — 6,97 млрд євро. Це фінансові гарантії та гранти, які мають знизити ризики для інвесторів і сприяти залученню приватного та державного капіталу через міжнародні фінансові установи.

Технічна допомога та інтеграція (Pillar III) — 4,76 млрд євро. Кошти призначені для експертної підтримки, необхідної для узгодження українського законодавства з нормами ЄС, а також для покриття відсотків за кредитами, отриманими Україною раніше, і субсидування вартості запозичень у межах програми.

Від чого залежить виділення коштів

Основою для отримання регулярного фінансування в межах Ukraine Facility є План України (Ukraine Plan). Це погоджений із Євросоюзом документ із переліком реформ та індикаторів, за якими оцінюють прогрес держави.

Європейська комісія оцінює Україну за кількома ключовими напрямами:

Верховенство права та боротьба з корупцією. Зміцнення судової системи, забезпечення незалежності антикорупційних органів, захист прав людини та виконання вимог ЄС.

Державне управління та фінанси. Підвищення прозорості бюджетних процесів, ефективності державних органів і контроль за використанням коштів.

Економіка та бізнес. Поліпшення підприємницького середовища, спрощення регуляторних процедур і залучення інвестицій.

Енергетика та інфраструктура. Інтеграція в європейські енергетичні ринки, розвиток відновлюваної енергетики та модернізація логістики.

Екологія та зелений перехід. Упровадження кліматичних та екологічних стандартів ЄС.

Як надходять транші

Для погодження фінансування в межах Ukraine Facility Україна звітує про виконання заходів, після чого Європейська комісія оцінює досягнутий прогрес і визначає, чи виконані умови для відповідного платежу. Якщо певні індикатори не виконані або їх виконання затримується, виділення відповідної частини фінансування можуть призупинити до усунення проблем. Тому ухвалення законів є лише одним з етапів: важливо також забезпечити їх реалізацію та виконати інші зобов’язання.

Важливо

Покупки на Temu та AliExpress під загрозою: українцям готують новий податок на посилки

Зазначимо, що станом на жовтень 2026 року, загальна підтримка України в межах Плану України перевищила 32 млрд євро. У межах семи регулярних платежів за планом України було виплачено 21,64 млрд євро, а сукупні виплати за бюджетним компонентом Pillar I з урахуванням передфінансування та проміжного фінансування сягнули 29,5 млрд євро.

Нагадаємо, як вже йшлося раніше щодо оподаткування посилок з-за кордону, цифрове переведення митних процедур не завершиться в один день. Для впровадження всіх необхідних електронних систем передбачений перехідний період.