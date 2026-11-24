Недавно я писал о том, как некоторое время слушал группы, которых на самом деле не существует, и даже не догадывался, что это ИИ. Генерируемого контента становится всё больше, отличить его от настоящего всё сложнее, а родители и правительства все чаще задаются вопросом, как защитить детей в соцсетях. И платформы уже подстраиваются под эти изменения. Вот, например, что на прошлой неделе объявил TikTok на своём форуме в Лондоне.

Во-первых — инструмент, с помощью которого любой желающий может проверить, было ли изображение или видео создано или изменено с помощью ИИ-функций TikTok. Для этого не требуется аккаунт, достаточно загрузить файл. Инструмент ищет метаданные C2PA, которые TikTok добавляет к ИИ-роликам еще с 2024 года, и собственный невидимый водяной знак компании VeraDura. Метаданные часто теряются при перезагрузке, а водяной знак удалить сложнее, поэтому такой ролик можно распознать и на другой платформе.

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Второе — Likeness Detection. Креатор или публичная личность подтверждает свою личность, и система уведомляет о видеороликах с ее лицом, опубликованных без согласия. Жалобу можно сразу передать команде безопасности. Инструмент доступен также государственным органам, политикам и партиям. Для нас это актуально, поскольку разговоры о выборах в Украине никуда не исчезли, а Россия довольно успешно использует дипфейки.

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Третье касается детей. TikTok усовершенствовал функцию родительского контроля: родители будут получать больше информации о том, как подростки пользуются платформой, а сам режим появится и на компьютерах. Компания также завершила тестирование европейского цифрового кошелька для проверки возраста с положительным результатом. Это ответ на публичный запрос, ведь Еврокомиссия предложила, чтобы возраст в соцсетях имел надежное подтверждение.

В Украине приложение "Дiя" уже проверило совместимость с европейскими цифровыми кошельками, поэтому с технической точки зрения мы тоже готовы к таким правилам. А вот общественную дискуссию о том, с какого возраста и как нашим детям пользоваться социальными сетями, стоит начать уже сейчас.

И здесь было бы хорошо, если бы правительства и общественные организации уделяли максимальное внимание медиаобразованию и объясняли людям, как устроен цифровой мир. В Финляндии медиаобразование начинается ещё в детском саду: дети через игру знакомятся с медиа, устройствами и контентом под присмотром воспитателя, а далее медиаграмотность входит в школьную программу на всех уровнях. Для взрослых и пожилых людей курсы проводят библиотеки и общественные организации. И с 2017 года Финляндия ежегодно занимает первое место в Европейском индексе медиаграмотности.

И, соответственно, обучать людей понимать цифровой мир должны школы, библиотеки и общественные организации, а платформы могут предоставить для этого инструменты.

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