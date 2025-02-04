Украинские дети играют со взрывчаткой: родителей предупредили об опасном тренде в TikTok

По меньшей мере в двух случаях такая "игра" оборачивалась ожогами лица, 9-летний мальчик ослеп на один глаз. Школьники находят в соцсетях рецепт, по которому изготавливают петарды в пластиковых бутылках, но они взрываются в руках.

Related video

Среди украинских школьников распространяется опасный тренд с TikTok. В одну из школ Черновцов вызвали полицию из-за "шутки" с самодельной взрывчатой смесью. Деталями в комментарии медиа Molbuk поделилась директор Черновицкого лицея №12 Руслана Бабух.

Дети изготовили "бомбочку" по рецепту из TikTok

Директор рассказала, что инцидент произошел две недели назад. Ученики 7 класса нашли в TikTok рецепт, по которому изготовили "бомбочку" в пластиковой бутылке. Самодельную взрывчатку занесли в туалет, где смесь начала шипеть, а бутылка — раздуваться.

"Мы очень испугались. Перекрыли вход в туалет и вызвали полицию. Через 7-10 минут приехала полиция, скорая помощь", — вспомнила Бабух.

Двое полицейских зашли в туалет, чтобы забрать бутылку, и она взорвалась в руках одного из них. К счастью, никто не пострадал. Впоследствии дети рассказали, что хотели пошутить и испытать рецепт из соцсетей. Наличие охранника и инспектора по образовательной безопасности их не остановили.

"Страшно представить, что бы было, если бы мы не увидели этого вовремя. (...) Причем это дети из хороших семей. Ничего плохого о них сказать не могу", — подчеркнула директор.

Опасный тренд: школьников учат делать петарды

В Национальной социальной сервисной службе Украины информировали, что в сети все чаще появляются популярные "челленджи", и один из них — изготовление петард.

"Взрывчатые вещества, используемые в самодельных устройствах, могут вызвать мощные взрывы, способные вызвать значительные повреждения внутренних органов. Это может привести к тяжелым травмам, включая ожоги, переломы, нарушение слуха, зрения или других повреждений. Последствия таких экспериментов ставят под угрозу не только здоровье, но и жизнь подростков", — отметили в ведомстве.

Советы родителям, как обезопасить детей от опасности Фото: Национальная социальная сервисная служба Украины

Родителей призвали обращать внимание на интересы детей и объяснять им, почему такие развлечения — опасны.

9-летний мальчик получил тяжелые ожоги

29 января в местном медиа со ссылкой на мать Наталью Молдаван сообщали, что в Черновцах собирают деньги на помощь 9-летнему мальчику. Тарас получил ожоги лица и глаз из-за тренда в TikTok. На момент публикации новости он ждал проведения операции.

Фото, предоставленное СМИ матерью Тараса Фото: molbuk.ua

"Тарас гулял вместе с другом, и они решили испытать рецепт петарды. Там были простые составляющие. Они засыпали все это в пол-литровую пластиковую бутылку, и Тарас начал ее трясти. Должен был положить ее на землю после этого, но не успел — бутылка взорвалась в руках", — рассказала мать.

Мальчик получил сильные ожоги лица и глаз. Сначала его отвезли в городскую детскую больницу, но там оказали первую медицинскую помощь и посоветовали ехать в другое заведение в Одессу. По словам матери, Тарас находится в состоянии шока.

Фото, предоставленное СМИ матерью Тараса Фото: molbuk.ua

"Правым глазом он совсем не видит, левым — наполовину. Врачи говорят, что есть шанс спасти левый глаз, а вот правый, к сожалению, — нет", — рассказала она.

Напомним, ранее Фокус сообщал о еще двух случаях, когда дети изготавливали взрывчатку по рецепту из TikTok. Трое детей в возрасте 10-15 лет со Львовской области получили глубокие химические ожоги лица. В Днепре обошлось без травм, подростки бросили самодельную петарду в мобильное укрытие и убежали.

В Одессе мужчина сутки просидел в закрытой машине, чтобы не попасть в ТЦК. В полиции рассказали, как разоблачили нарушителя мобилизации и чем все закончилось.