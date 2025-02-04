Українські діти граються з вибухівкою: батьків попередили про небезпечний тренд в TikTok

Щонайменше у двох випадках така "гра" оберталася опіками обличчя, 9-річний хлопчик осліп на одне око. Школярі знаходять у соцмережах рецепт, за яким виготовляють петарди у пластикових пляшках, але вони вибухають у руках.

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Серед українських школярів поширюється небезпечний тренд з TikTok. В одну зі шкіл Чернівців викликали поліцію через "жарт" з саморобною вибуховою сумішшю. Деталями у коментарі медіа Molbuk поділилась директорка Чернівецького ліцею №12 Руслана Бабух.

Діти виготовили "бомбочку" за рецептом з TikTok

Директорка розповіла, що інцидент стався два тижні тому. Учні 7 класу знайшли в TikTok рецепт, завдяки якому виготовили "бомбочку" в пластиковій пляшці. Саморобну вибухівку занесли в туалет, де суміш почала шипіти, а пляшка — роздуватись.

"Ми дуже злякалися. Перекрили вхід у туалет і викликали поліцію. За 7-10 хвилин приїхала поліція, швидка допомога", — згадала Бабух.

Двоє поліціянтів зайшли в туалет, щоб забрати пляшку, і вона вибухнула в руках одного з них. На щастя, ніхто не постраждав. Згодом діти розповіли, що хотіли пожартувати й випробувати рецепт з соцмереж. Наявність охоронця й інспектора з освітньої безпеки їх не зупинили.

"Страшно уявити, що б було, якби ми не побачили цього вчасно. (…) Причому це діти з хороших сімей. Нічого поганого про них сказати не можу", — наголосила директорка.

Небезпечний тренд: школярів вчать робити петарди

У Національній соціальній сервісній службі України інформували, що у мережі все частіше з’являються популярні "челенджі", і один з них — виготовлення петард.

"Вибухові речовини, які використовуються в саморобних пристроях, можуть викликати потужні вибухи, здатні спричинити значні ушкодження внутрішніх органів. Це може призвести до тяжких травм, включаючи опіки, переломи, порушення слуху, зору чи інших ушкоджень. Наслідки таких експериментів ставлять під загрозу не лише здоров’я, а й життя підлітків", — наголосили у відомстві.

Поради батькам, як убезпечити дітей від небезпеки Фото: Національна соціальна сервісна служба України

Батьків закликали звертати увагу на інтереси дітей і пояснювати їм, чому такі розваги — небезпечні.

9-річний хлопчик отримав важкі опіки

29 січня у місцевому медіа з посиланням на матір Наталію Молдаван повідомляли, що у Чернівцях збирають гроші на допомогу 9-річному хлопчику. Тарас отримав опіки обличчя й очей через тренд в TikTok. На момент публікації новини він чекав на проведення операції.

Фото, надане ЗМІ матір'ю Тараса Фото: molbuk.ua

"Тарас гуляв разом із другом, і вони вирішили випробувати рецепт петарди. Там були прості складники. Вони засипали все це в пів літрову пластикову пляшку, і Тарас почав її трусити. Мав покласти її на землю після цього, але не встиг — пляшка вибухнула в руках", — розповіла мати.

Хлопчик отримав сильні опіки обличчя та очей. Спочатку його відвезли у міську дитячу лікарню, але там надали першу медичну допомогу й порадили їхати до іншого закладу в Одесу. Зі слів матері, Тарас перебуває в стані шоку.

Фото, надане ЗМІ матір'ю Тараса Фото: molbuk.ua

"Правим оком він зовсім не бачить, лівим — наполовину. Лікарі кажуть, що є шанс врятувати ліве око, а ось праве, на жаль, — ні", — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про ще два випадки, коли діти виготовляли вибухівку за рецептом з TikTok. Троє дітей віком 10-15 років зі Львівщини отримали глибокі хімічні опіки обличчя. У Дніпрі обійшлося без травм, підлітки кинули саморобну петарду у мобільне укриття й втекли.

В Одесі чоловік добу просидів у зачиненій машині, щоб не потрапити до ТЦК. У поліції розповіли, як викрили порушника мобілізації й чим усе закінчилося.