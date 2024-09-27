Квадробери: новий тренд серед підлітків чи небезпека, — відповідь омбудсмена

Як зазначила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, популярний тренд квадроберів — це спосіб підліткам бути собою, вільними й справжніми. Це дає змогу їм зняти стрес і перезавантажитися.

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Останнім часом багато хто чув про квадроберів — молодіжну субкультуру, що викликає багато суперечок. Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук на своїй сторінці у Facebook висловила позицію з цього питання, зауважуючи, що квадроберство не є чимось шкідливим, а радше допомагає підліткам знайти себе.

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"Популярний тренд квадроберів — це все ж таки про те, як підлітки знаходять свій спосіб бути собою, вільними й справжніми", — пише радниця, зазначаючи, що фізична активність та реальне спілкування є важливими для підліткового розвитку.

Квадробери: звідки вони з'явилися

Вона розповіла про історію виникнення квадроберів, що почалася в Японії. Хлопець на ім'я Кенічі Іто, якого в дитинстві дражнили через зовнішність, знайшов спосіб перетворити свою слабкість на перевагу. Він розробив методику пересування на чотирьох кінцівках і навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса за подолання дистанції в 100 метрів на своїх чотирьох за 18,58 секунди.

Кенічі Іто, засновник руку квадроберів

"Для багатьох дітей сьогодні – це можливість зняти стрес і просто "перезавантажитись". Вони об'єднуються в спільноти, підтримують один одного, організовують флешмоби та просто по-дитячому бешкетують…" — зазначає радниця. Вона підкреслює, що такі хобі допомагають дітям відчувати радість від руху, бути частиною команди та підтримувати одне одного.

Однак, радниця зауважує, що важливо дотримуватися балансу.

"Звісно, як і з будь-яким хобі, важливо не забувати про баланс. Квадроберство – це спосіб вираження, самопізнання та відчуття спільноти, але також варто пам’ятати про інші аспекти. Головне – підтримувати підлітків у тому, що вони обирають, і давати їм можливість бути собою, навіть якщо це виявляється чотирилапою ходою у костюмі з хвостом", — підсумовує вона.

Хто такі квадробери

Квадробери — це ті (переважно діти), хто фізично та зовні копіює поведінку тварин, використовуючи маски та хвости.

Також існують фуррі — вони наслідують персонажів мультфільмів, які мають риси антропоморфних тварин.

Теріантропи вважають, що в них всередині живе душа тварини.

Нагадаємо, у РФ вимагають заборонити квадроберів та учасників руху фурі. Поведінка підлітків налякала дитячого омбудсмена Татарстану Ірину Волинець. Вона вважає, що це диверсія проти населення.