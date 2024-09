Належить не тому виду: у школі учневі дозволили "стати вовком" (фото)

Вчителі підтримали рішення підлітка "стати звіром". Зазначається, що дедалі більше школярів набувають вигляду лисиць, драконів, птахів, змій, акул і динозаврів.

Related video

Учневі школи в Шотландії дозволили ідентифікувати себе вовком, оскільки дитина страждає від "видової дисфорії", коли людина відчуває, що її тіло належить не тому виду. Про це пише Daily Star.

Вчителі, як кажуть, підтримали рішення підлітка "стати звіром". Місцева рада в Шотландії, назва якої не називається, заявила, що учень середньої школи належить до групи "фуррі" та ідентифікує себе з "тваринним виглядом".

Повідомляється, що вчителі підтримують рішення підлітка ідентифікувати себе як звіра. Невідома місцева рада в Шотландії заявила, що учень належить до групи "фуррі" і асоціює себе з образом тварини.

Багато дорослих також асоціюють себе з тваринами Фото: BLAST Inc./Zeppet/LIFESTYLOGY

Видання зазначає, що дедалі більше школярів приймають вигляд лисиць, драконів, птахів, змій, акул і динозаврів. Однак один з експертів сказав, що учневі потрібно "відволіктися".

"У науці не існує такого стану, як "видова дисфорія". Не дивно, що ми спостерігаємо це в епоху, коли багато людей хочуть ідентифікувати себе як щось інше, ніж вони є насправді. Тепер у нас є порада, яка, схоже, сприймає за чисту монету той факт, що дитина ідентифікує себе вовком, замість того, щоб сказати їй відволіктися від цього і розібратися в собі, що було б здоровим підходом", — сказав клінічний нейропсихолог доктор Томмі МакКей.

Місцева влада заявила, що дотримується керівництва шотландського уряду GIRFEC (Getting It Right for Every Child). Рамки благополуччя забезпечують, щоб голоси дітей були почуті, і допомагають їм подолати нерівність.

У школі додали, що пропонують персональну підтримку і більш конкретну допомогу, включно з працівником з благополуччя, консультуванням і допомогою в навчанні.

Раніше Фокус повідомляв, що козеня зі зрощеними очима переконало людей у тому, що вони знайшли інопланетянина. Очні яблука тварини з'єднані посередині, у неї немає повік і вона не може моргати. Господар козеняти Кхері Раджак зазначив, що двоє інших малюків кози народилися нормальними.

Також стало відомо, що 12-річний хлопчик "здолав" 200-кілограмового ведмедя, щоб врятувати життя батька. Оуен Бейєрман довгий час займався полюванням. У критичній ситуації хлопчик залишався спокійним і зміг застрелити величезного чорного ведмедя.