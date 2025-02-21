Скандал в Рівненській школі: вчитель кричав й замахувався на учнів, що кажуть в поліції (відео)

На відео вчитель агресивно поводиться, кричить на дітей, а потім, ймовірно, б'є одного з учнів. Поведінку чоловіка вже прокоментували в поліції та в представництві омбудсмена

Related video

В Березівському ліцеї Сарненського району Рівненської області вчитель кричав на дітей та, ймовірно, вдарив одного з них. Відповідне відео можна побачити в місцевих пабліках.

На відео вчитель нахилився до учня та підвищеним тоном розмовляв з ним. При цьому він бив рукою по парті.

"Покажи мені, де ти записав. Що ти цілий урок робив", — кричав він.

Через декілька секунд чоловік повернуся до іншого хлопця та, ймовірно, вдарив його по потилиці. При цьому вчитель задавав йому теж саме питання, що і першому учню.

Побиття вчителем учня в Рівенській області: реакція поліції

Поліція вже почала перевірку обставин, які видно у відео. Про це в коментарі ТСН.ua повідомила речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька.

"Зібрались батьки, діти, педагоги, з’ясовуються обставини. Поліцейський офіцер громади та ювенальні поліцейські проводять перевірку", – розповіла речниця поліції Рівненщини.

Вона розповіла, що відео правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж. Інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Інцидент в школі Рівненської області: реакція інших державних органів

На відео відреагував також представник омбудсмана України в Рівненській області. Він звернувся до компетентних органів для перевірки зазначеної інформації. У разі підтвердження неналежної поведінки до нього будуть вживатись відповідні заходи.

Уповноважений наголосив, що педагоги повинні дотримуватись етичних норм, поважати гідність учнів та захищати їх від насильства. Він додав, що права дітей не мають бути порушені.

В Березівському ліцей Сарненського району на момент виходу матеріалу ніяк не відреагували на інцидент.

Нагадаємо, подібний інцидент був в одному з навчальних закладів Вараського району Рівненської області. Там вчитель побив школяра, по даному факту поліцією проводилась перевірка.

Пізніше стало відомо, що вихователька приватного дитсадка в Броварах неналежним чином поводилася з дітьми. Одного із хлопчиків вона шарпала за одяг на дитмайданчику. Слідчі відкрили кримінальне провадження.