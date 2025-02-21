Скандал в Ровенской школе: учитель кричал и замахивался на учеников, что говорят в полиции (видео)

На видео учитель агрессивно ведет себя, кричит на детей, а затем, вероятно, бьет одного из учеников. Поведение мужчины уже прокомментировали в полиции и в представительстве омбудсмена

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В Березовском лицее Сарненского района Ровенской области учитель кричал на детей и, вероятно, ударил одного из них. Соответствующее видео можно увидеть в местных пабликах.

На видео учитель наклонился к ученику и повышенным тоном разговаривал с ним. При этом он бил рукой по парте.

"Покажи мне, где ты записал. Что ты целый урок делал", — кричал он.

Через несколько секунд мужчина повернулся к другому парню и, вероятно, ударил его по затылку. При этом учитель задавал ему тоже самый вопрос, что и первому ученику.

Избиение учителем ученика в Ровенской области: реакция полиции

Полиция уже начала проверку обстоятельств, которые видны в видео. Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

"Собрались родители, дети, педагоги, выясняются обстоятельства. Полицейский офицер общины и ювенальные полицейские проводят проверку", — рассказала пресс-секретарь полиции Ровенской области.

Она рассказала, что видео правоохранители во время мониторинга социальных сетей. Информация зарегистрирована в журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Инцидент в школе Ровенской области: реакция других государственных органов

На видео отреагировал также представитель омбудсмена Украины в Ровенской области. Он обратился в компетентные органы для проверки указанной информации. В случае подтверждения неподобающего поведения к нему будут приниматься соответствующие меры.

Уполномоченный подчеркнул, что педагоги должны придерживаться этических норм, уважать достоинство учеников и защищать их от насилия. Он добавил, что права детей не должны быть нарушены.

В Березовском лицее Сарненского района на момент выхода материала никак не отреагировали на инцидент.

Напомним, подобный инцидент был в одном из учебных заведений Вараського района Ровенской области. Там учитель избил школьника, по данному факту полицией проводилась проверка.

Позже стало известно, что воспитательница частного детсада в Броварах неподобающим образом обращалась с детьми. Одного из мальчиков она дергала за одежду на детской площадке. Следователи открыли уголовное производство.