Дергала детей за одежду: на Киевщине воспитательница детсада своим поведением заинтересовала полицию

Воспитательница, на которую пожаловались в полицию, недавно устроилась на работу в частный детский сад. Директор заведения не стала скрывать инцидент от родителей ребенка.

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В Броварах Киевской области правоохранители проверяют факт того, что воспитательница частного детсада неподобающим образом обращалась с детьми. Одного из мальчиков она дергала за одежду на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Отмечается, что в полицию обратились представители службы по делам детей и сообщили, что в одном из детских садов на площадке воспитательница поднимает и дергает ребенка за одежду.

Правоохранители сразу же прибыли по указанному адресу.

На месте было установлено, что воспитательница, на которую пожаловались в полицию, недавно устроилась на работу в частный детский сад. Во время прогулки она вывела детей на игровую площадку. Там она начала брать 5-летнего мальчика за одежду и приказывать ему сесть, при этом ребенок громко кричал.

Директор центра сразу сообщила родителям ребенка об инциденте.

"Следователи открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается", — рассказали в полиции.

Напомним, что 5 ноября сообщалось, что во Львовской области суд вынес приговор воспитательнице ребцентра, которая избила девочку с инвалидностью. Суд признал женщину виновной в нанесении побоев.

Ранее в Тернопольской области судили бабушку, которая крапивой и палкой воспитывала внука за то, что не выучил молитву.