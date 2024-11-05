В тюрьму не попала: как на Львовщине наказали воспитательницу, которая избила ребенка с инвалидностью

Воспитательница реабилитационного центра раскаялась. Женщину признали виновной и назначили наказание в виде общественных работ.

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Во Львовской области суд вынес приговор воспитательнице одного из реабилитационных центров, которая избила девочку с инвалидностью. Суд признал женщину виновной в нанесении побоев. Об этом говорится в приговоре Городокского районного суда Львовской области.

Согласно материалам дела, воспитательница КЗ ЛОР "Великолюбинський многопрофильный учебно-реабилитационный центр" в помещении учреждения и в присутствии других учеников деревянной указкой несколько раз ударила ученицу по голове и надплечьях, затем толкнула потерпевшую на диван, где продолжила избиение девушки.

Суд отметил, что вина подсудимой была доказана полностью, поскольку женщина умышленно нанесла удары и побои, и ее действия суд квалифицировал по признакам ч. 1 ст. 126 УК Украины (Умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений).

На суде воспитательница полностью признала свою вину и раскаялась.

Работницу реабилитационного учреждения признали виновной и назначили наказание в виде общественных работ сроком на 100 часов. Также ее на год лишили права лишения права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, на год.

Напомним, что в Тернопольской области судили бабушку, которая крапивой и палкой отлупила внука за невыученную молитву.