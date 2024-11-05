До в'язниці не потрапила: як на Львівщині покарали виховательку, яка побила дитину з інвалідністю

Вихователька реабілітаційного центру розкаялася. Жінку визнали винною та призначили покарання у вигляді громадських робіт.

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У Львівській області суд виніс вирок виховательці одного з реабілітаційних центрів, яка відлупцювала дівчинку з інвалідністю. Суд визнав жінку винною у нанесенні побоїв. Про це йдеться у вироку Городоцького районного суду Львівської області.

Згідно із матеріалами справи, вихователька КЗ ЛОР "Великолюбінський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр" в приміщенні установи і за присутності інших учнів дерев'яною указкою кілька разів вдарила ученицю по голові та надпліччях, потім штовхнула потерпілу на диван, де продовжила побиття дівчини.

Суд зауважив, що вина підсудної була доведена повністю, оскільки жінка умисно завдала ударів та побоїв, і її дії суд кваліфікував за ознаками ч. 1 ст. 126 КК України ( Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень).

На суді вихователька повністю визнала свою провину і розкаялася.

Працівницю реабілітаційного закладу визнали винною та призначили покарання у вигляді громадських робіт строком на 100 годин. Також її на рік позбавили права позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням та вихованням дітей, на рік.

Нагадаємо, що в Тернопільській області судили бабусю, яка кропивою і палицею відлупцювала онука за невивчену молитву.