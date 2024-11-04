Не вивчив молитву: на Тернопільщині судили бабусю, яка катувала онука кропивою і палицею

Згідно із матеріалами справи 58-річна жінка наказала онуку вивчити молитву. Втім, той завдання не виконав, що викликало гнів у його бабусі.

Related video

В Тернопільській області судили жінку, яка катувала онука через невивчену молитву. Її засудили до 1 року умовно. Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду.

Бабуся спочатку побила 10-річного онука кропивою, а після вставила йому палку до рота і почала душити. На суді жінка визнала свою провину.

Згідно із матеріалами справи 58-річна жінка наказала онуку вивчити молитву. Втім, той завдання не виконав, що викликало гнів у його бабусі.

"У цей момент у обвинуваченої виник кримінально-протиправний умисел на вчинення катування щодо малолітнього онука, оскільки він, на її думку проявив неслухняність, а саме не вивчив напам'ять молитву. Підозрювана піддала потерпілого катуванню шляхом завдання численних побоїв в ділянку грудної клітки, спини та обличчя зв`язкою стебел рослини кропиви дводомної", — йдеться у вироку суду.

Після кропиви бабуся взялася за палицю. Нею вона затисла щелепу онукові і кілька хвилин його душила.

На суді жінка зазначила, що того дня онук її не слухав, а тому вона вчинила кримінальне правопорушення, і що такий факт мав місце лише один раз. Обвинувачена сказала, що шкодує про свою поведінку і розкаюється.

При призначенні покарання суддя врахувала, що до цього жінка справ з поліцією не мала, на обліку в психіатра не перебувала, а односельці відгукуються про неї позитивно. Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченої, стало визнання нею вини та те, що жінка перенесла інсульт і має підвищений тиск.

Кременецький районний суд визнав жінку винною в катуванні і призначив покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 рік. Також бабуся хлопчика має пройти 3-місячні курси для кривдників і сплатити понад 18 тис. грн за проведення судових експертиз.

Нагадаємо, що 19 вересня повідомлялося, що на Івано-Франківщині працівниця психоневрологічного інтернату побила підопічну. У неї на спині виявили синці та садна. Факт побиття зафіксували та подали заяву до поліції.