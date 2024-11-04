Не выучил молитву: на Тернопольщине судили бабушку, которая пытала внука крапивой и палкой

Согласно материалам дела 58-летняя женщина приказала внуку выучить молитву. Впрочем, тот задание не выполнил, что вызвало гнев у его бабушки.

Related video

В Тернопольской области судили женщину, которая пытала внука из-за невыученной молитвы. Ее приговорили к 1 году условно. Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда.

Бабушка сначала избила 10-летнего внука крапивой, а после вставила ему палку в рот и начала душить. На суде женщина признала свою вину.

Согласно материалам дела 58-летняя женщина приказала внуку выучить молитву. Впрочем, тот задание не выполнил, что вызвало гнев у его бабушки.

"В этот момент у обвиняемой возник уголовно-противоправный умысел на совершение пыток в отношении малолетнего внука, поскольку он, по ее мнению проявил непослушание, а именно не выучил наизусть молитву. Подозреваемая подвергла потерпевшего пыткам путем нанесения многочисленных побоев в область грудной клетки, спины и лица связкой стеблей растения крапивы двудомной", — говорится в приговоре суда.

После крапивы бабушка взялась за палку. Ею она зажала челюсть внуку и несколько минут его душила.

На суде женщина отметила, что в тот день внук ее не слушал, а потому она совершила уголовное преступление, и что такой факт имел место только один раз. Обвиняемая сказала, что сожалеет о своем поведении и раскаивается.

При назначении наказания судья учла, что до этого женщина дел с полицией не имела, на учете у психиатра не состояла, а односельчане отзываются о ней положительно. Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемой, стало признание ею вины и то, что женщина перенесла инсульт и имеет повышенное давление.

Кременецкий районный суд признал женщину виновной в пытках и назначил наказание с испытанием с испытательным сроком продолжительностью 1 год. Также бабушка мальчика должна пройти 3-месячные курсы для обидчиков и оплатить более 18 тыс. грн за проведение судебных экспертиз.

Напомним, что 19 сентября сообщалось, что на Ивано-Франковщине работница психоневрологического интерната избила подопечную. У нее на спине обнаружили синяки и ссадины. Факт избиения зафиксировали и подали заявление в полицию.