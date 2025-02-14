Шарпала дітей за одяг: на Київщині вихователька дитсадка своєю поведінкою зацікавила поліцію

Вихователька, на яку поскаржилися до поліції, нещодавно влаштувалася на роботу в приватний дитячий садочок. Директорка закладу не стала приховувати інцидент від батьків дитини.

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В Броварах Київської області правоохоронці перевіряють факт того, що вихователька приватного дитсадка неналежним чином поводилася з дітьми. Одного із хлопчиків вона шарпала за одяг на дитмайданчику. Про це повідомили у пресслужбі поліції Київщини.

Зазначається, що до поліції звернулися представники служби у справах дітей і повідомили, що в одному із дитячих садочків на майданчику вихователька піднімає і смикає дитину за одяг.

Правоохоронці одразу ж прибули за вказаною адресою.

На місці було встановлено, що вихователька, на яку поскаржилися до поліції, нещодавно влаштувалася на роботу в приватний дитячий садочок. Під час прогулянки вона вивела дітей на ігровий майданчик. Там вона почала брати 5-річного хлопчика за одяг і наказувати йому сісти, при цьому дитина голосно кричала.

Директорка центру одразу повідомила батьків дитини про інцидент.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обовʼязків щодо охорони життя та здоровʼя дітей (ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває", — розповіли у поліції.

Нагадаємо, що 5 листопада повідомлялося, що у Львівській області суд виніс вирок виховательці ребцентру, яка відлупцювала дівчинку з інвалідністю. Суд визнав жінку винною у нанесенні побоїв.

Раніше в Тернопільській області судили бабусю, яка кропивою і палицею виховувала онука за те, що не вивчив молитву.