Не навчили писати і читати: випускниця подала до суду на школу після її закінчення (відео)

Алейша Ортіс отримала диплом з відзнакою, проте її фактичний рівень грамотності відповідав рівню першокласника.

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19-річна мешканка Коннектикуту (США) Алейша Ортіс подала до суду на свою колишню середню школу Hartford Public High School, звинувативши навчальний заклад у недбалості та емоційному стресі. Про це пише CNN.

За словами дівчини, попри те, що вона закінчила школу з відзнакою, її фактичний рівень грамотності залишається на рівні першокласника.

Ортіс, яка народилася в Пуерто-Ріко, з дитинства мала труднощі з навчанням, які не були належним чином враховані шкільною системою. Вона заявляє, що школа та її спеціальний викладач не надали необхідної підтримки, а усвідомлення її критично низького рівня грамотності відбулося лише за місяць до закінчення. Тоді їй запропонували відкласти отримання диплома заради інтенсивних занять, але вона відмовилася.

Отримавши диплом з відзнакою, Ортіс вступила до Університету Коннектикуту, використовуючи додатки для перекладу тексту на мову і назад. Однак уже в лютому вона була змушена припинити відвідування занять через академічні труднощі та психологічний стрес. Дівчина сподівається незабаром повернутися до навчання.

Основною причиною подачі позову стало бажання Ортіс притягнути керівництво школи до відповідальності та запобігти подібним випадкам у майбутньому Фото: CNN

Основною причиною подачі позову стало бажання Ортіс притягнути керівництво школи до відповідальності та запобігти подібним випадкам у майбутньому. Вона вважає, що її освіту було фактично проігноровано, і має намір боротися за те, щоб інші учні не опинилися в аналогічній ситуації.

"Я дуже пристрасно ставлюся до навчання і хочу скористатися цією можливістю. Це моя освіта, і я хочу, щоб вона була повноцінною", — заявила вона.

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