Не научили писать и читать: выпускница подала в суд на школу после ее окончания (видео)

Алейша Ортис получила диплом с отличием, однако ее фактический уровень грамотности соответствовал уровню первоклассника.

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19-летняя жительница Коннектикута (США) Алейша Ортис подала в суд на свою бывшую среднюю школу Hartford Public High School, обвинив учебное заведение в халатности и эмоциональном стрессе. Об этом пишет CNN.

По словам девушки, несмотря на то, что она окончила школу с отличием, ее фактический уровень грамотности остается на уровне первоклассника.

Ортис, родившаяся в Пуэрто-Рико, с детства испытывала трудности с обучением, которые не были должным образом учтены школьной системой. Она заявляет, что школа и ее специальный преподаватель не оказали необходимой поддержки, а осознание ее критически низкого уровня грамотности произошло лишь за месяц до окончания. Тогда ей предложили отложить получение диплома ради интенсивных занятий, но она отказалась.

Получив диплом с отличием, Ортис поступила в Университет Коннектикута, используя приложения для перевода текста в речь и обратно. Однако уже в феврале она была вынуждена прекратить посещение занятий из-за академических трудностей и психологического стресса. Девушка надеется вскоре вернуться к обучению.

Основной причиной подачи иска стало желание Ортис привлечь руководство школы к ответственности и предотвратить подобные случаи в будущем Фото: CNN

Основной причиной подачи иска стало желание Ортис привлечь руководство школы к ответственности и предотвратить подобные случаи в будущем. Она считает, что ее образование было фактически проигнорировано, и намерена бороться за то, чтобы другие ученики не оказались в аналогичной ситуации.

"Я очень страстно отношусь к обучению и хочу воспользоваться этой возможностью. Это мое образование, и я хочу, чтобы оно было полноценным", — заявила она.

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