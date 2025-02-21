"Это было так смешно": женщина не может поверить в то, что муж делает с ее одеждой (видео)

Жасмин стала свидетельницей забавной сцены. Муж по имени Элвин надел ее брюки. Как выяснилось, он всего лишь хотел повторить стиль певца Кендрика Ламара.

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Момент, когда мужчина был пойман с поличным во время примерки одежды своей жены, стал вирусным в TikTok, набрав более 41 миллиона просмотров.

Однако все оказалось не так, как могло показаться. 25-летний Элвин просто воссоздавал образ Кендрика Ламара, который появился на "Грэмми" в джинсах клеш и завоевал пять наград 2 февраля. Вместо похода в магазин Элвин, живущий в Германии, примерил светло-голубые брюки своей 30-летней жены Жасмин.

"Я подумала: "Что он делает?!". Это было так смешно — я не могла перестать смеяться", — рассказала она.

На видео, опубликованном 17 февраля, Жасмин тайно снимает, как ее муж надевает джинсы и танцует в стиле популярного певца.

"Я думаю, что расклешенные джинсы ему идут", — поделилась Жасмин, добавив, что Ламар, возможно, задал новый модный тренд.

Хотя двойной джинсовый образ, известный как "канадский смокинг", воспринимается как новшество, его история уходит в 1951 год. Тогда певца Бинга Кросби не пустили в отель в Ванкувере из-за джинсов, после чего Levi Strauss & Co. создали для него особый джинсовый костюм, который популяризировал этот стиль. По данным Vogue, этот образ давно оценили звезды, включая Джастина Тимберлейка, Беллу Хадид и Хейли Бибер.

Хотя Элвин вдохновлялся Ламаром, его жена считает, что он больше похож на певца Дрейка Фото: newsweek

Хотя Элвин вдохновлялся Ламаром, его жена считает, что он больше похож на певца Дрейка. Судя по комментариям, пользователи TikTok с этим согласны.

"Все называют его "Дрейк Ламар" — это культовое имя", "Лицо: Дрейк. Штаны: Кендрик", "Дрейк в расклешенных джинсах", "Мужчины носили такие штаны в 70-х — не злитесь на них", — писал они.

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