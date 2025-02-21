"Це було так смішно": жінка не може повірити в те, що чоловік робить з її одягом (відео)

Жасмин стала свідком кумедної сцени. Чоловік на ім'я Елвін одягнув її штани. Як з'ясувалося, він лише хотів повторити стиль співака Кендріка Ламара.

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Момент, коли чоловіка спіймали на гарячому під час примірки одягу своєї дружини, став вірусним у TikTok, набравши понад 41 мільйон переглядів.

Однак усе виявилося не так, як могло здатися. 25-річний Елвін просто відтворював образ Кендріка Ламара, який з'явився на "Греммі" в джинсах кльош і завоював п'ять нагород 2 лютого. Замість походу в магазин Елвін, який живе в Німеччині, приміряв світло-блакитні штани своєї 30-річної дружини Жасмін.

"Я подумала: "Що він робить?!". Це було так смішно — я не могла перестати сміятися", — розповіла вона.

На відео, опублікованому 17 лютого, Жасмін таємно знімає, як її чоловік одягає джинси і танцює в стилі популярного співака.

"Я думаю, що розкльошені джинси йому пасують", — поділилася Жасмин, додавши, що Ламар, можливо, задав новий модний тренд.

Хоча подвійний джинсовий образ, відомий як "канадський смокінг", сприймається як нововведення, його історія сягає 1951 року. Тоді співака Бінга Кросбі не пустили в готель у Ванкувері через джинси, після чого Levi Strauss & Co. створили для нього особливий джинсовий костюм, який популяризував цей стиль. За даними Vogue, цей образ давно оцінили зірки, включно з Джастіном Тімберлейком, Беллою Хадід і Гейлі Бібер.

Хоча Елвін надихався Ламаром, його дружина вважає, що він більше схожий на співака Дрейка Фото: newsweek

Хоча Елвін надихався Ламаром, його дружина вважає, що він більше схожий на співака Дрейка. Судячи з коментарів, користувачі TikTok із цим згодні.

"Усі називають його "Дрейк Ламар" — це культове ім'я", "Обличчя: Дрейк. Штани: Кендрік", "Дрейк у розкльошених джинсах", "Чоловіки носили такі штани в 70-х — не зліться на них", — писали вони.

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