В одній із печер Іспанії виявили щось, чого раніше ніколи не бачили: лише міліметр завдовжки

Дослідники відкрили абсолютно новий вид павуків, що ховаються в печері — вчених особливо здивував крихітний розмір нового виду.

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Наша планета величезна і є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них добре відомі вченим, але інші — нам ще тільки належить відкрити. Нові види буквально ховаються всюди навколо нас — ховаються під хвилями, ховаються в джунглях, а деякі також таяться в печерах, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені зробили дивовижне відкриття, виявивши абсолютно новий вид павука, що ховається в печері в Іспанії. Що робить знахідку ще більш незвичайною, так це розмір нового виду — не більше міліметра в діаметрі.

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Учені виявили новий вид у печері Нерха в Малазі, Іспанія. Сама печера доволі особлива, оскільки в ній розташована археологічна пам'ятка з доказами доісторичної активності, і вона приваблює сотні тисяч людей щороку.

Під час дослідження команда використовувала дані проєкту зі встановлення пасток-ям, реалізованого у 2000-2001 роках, а також зі встановлення пасток у 2017-2019 роках. Пастки були заповнені пропіленгліколем і пивом у співвідношенні 4:1, а також приманкою у вигляді собрасади — різновиду іспанської ковбаси.

В одній з цих пасток вчені виявили те, чого раніше ніколи не бачили. Йдеться про абсолютно новий вид павуків, який дістав назву Anapistula delrosalae і є "першою згадкою про павука родини Symphytognathidae і роду Anapistula в континентальній європейській країні"

Автори дослідження зазначають, що новий вид відрізняється від єдиного іншого виду Anapistula в Європі тим, що край його ікла зазубрений, а не гладкий, він трохи більший та має більш напівпрозорий колір, а не коричневий, як в інших видів.

Передбачається, що новий вид широко поширений по всій печері: вчені спостерігали тут яйцеві мішечки, а також інші особини. Попри це, опис нового виду ґрунтується тільки на самках, які були помічені в пастках. Під час дослідження не було виявлено жодного дорослого самця, хоча є ймовірність, що були виявлені статевонезрілі самці.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено новий вид з неймовірно тендітною статурою.