"Найніжніший гігант" Землі: виявлено новий вид із неймовірно тендітною статурою (фото)

Дослідники відкрили новий вид титанозавра віком 78 мільйонів років, якого прозвали "ніжним гігантом".

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Історія нашої планети налічує мільярди років і за цей час Земля встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них успішно процвітають, але інші, такі як динозаври, давно зникли з лиця Землі. У новому дослідженні група палеонтологів, які працюють у формації Анаклето недалеко від північної Патагонії, описала абсолютно новий вид титанозавра, якого прозвали "ніжним гігантом", пише IFLScience.

Йдеться про довгошийого динозавра, якого назвали Chadititan calvoi, що в перекладі означає "титан солі". Навряд чи динозавр був солоним за своєю природою, але вчені описують його як "ніжного гіганта" з тендітною статурою. На думку команди, новий вид належить до групи титанозаврів Rinconsaurian — групи, відомої тим, що вона була меншою за більшість титанозаврів. Однак учені вважають, що Chadititan був унікально струнким через свої видовжені хребетні хребти та тендітні кістки кінцівок.

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Насправді назва нового виду є своєрідною даниною поваги солончакам, де було виявлено скам'янілості — рештки стародавнього виду знайдено серед скарбниці рідкісних копалин, які допомагають команді побудувати повнішу картину екосистеми, в якій жив Чадититан. Ці рідкісні скам'янілості включають першого з сімейства тропічних наземних равликів, відомих як Neocyclotidae, а також перший безперечний запис для тропічного наземного равлика, що дихає повітрям, Leptinaria.

За словами першого автора дослідження Федеріко Аньоліна, не менш дивовижною знахідкою виявилася велика кількість прісноводних черепах, які становили понад 90% виявлених копалин. Такий високий відсоток вкрай незвичайний, оскільки на одновікових ділянках у Північній Америці та Європі черепахи рідко становлять понад 50% фауни.

Учені прозвали новий вид титанозаврів "ніжним гігантом" Фото: ice

Вчені зазначають, що рідкісна колекція стародавніх тварин була виявлена в рамках проєкту з вивчення кінця епохи динозаврів у Патагонії. Проєкт спрямований на те, щоб заповнити прогалину в наших знаннях про останні 15 мільйонів років крейдяного періоду, а також про динозаврів і хребетних, які жили в регіоні в той час.

Крім Чадититана, викопні рештки молюсків, риб і черепах, які ідентифікували вчені, збагачують наше розуміння цієї стародавньої екосистеми та розширюють наші знання про життя в Патагонії поблизу кінця ери динозаврів. У результаті роботи команди вже було витягнуто одного з найменших коли-небудь виявлених титанозаврів: Titanomachya gimenezi.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили понад 250 скам'янілих яєць титанозаврів в Індії.