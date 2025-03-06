Самый "нежный гигант" Земли: обнаружен новый вид с невероятно хрупким телосложением (фото)

Исследователи открыли новый вид титанозавра возрастом 78 миллионов лет, которого прозвали "нежным гигантом".

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История нашей планеты насчитывает миллиарды лет и за это время Земля успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них успешно процветают, но другие, такие как динозавры, давно исчезли с лица Земли. В новом исследовании группа палеонтологов, работающих в формации Анаклето недалеко от северной Патагонии, описала совершенно новый вид титанозавра, которого прозвали "нежным гигантом", пишет IFLScience.

Речь идет о длинношеем динозавре, которого назвали Chadititan calvoi, что в переводе означает "титан соли". Едва ли динозавр был соленным по своей природе, но ученые описывают его как "нежного гиганта" с хрупким телосложением. По мнению команды, новый вид находится в группе титанозавров Rinconsaurian — группе, известной тем, что она была меньше большинства титанозавров. Однако ученые считают, что Chadititan был уникально стройным из-за своих удлиненных позвоночных и хрупких костей конечностей.

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На самом деле название нового вида является своеобразной данью уважения солончакам, где были обнаружены окаменелости — останки древнего вида найдены среди сокровищницы редких ископаемых, помогающих команде построить более полную картину экосистемы, в которой жил Чадититан. Эти редкие ископаемые включают первую из семейства тропических наземных улиток, известных как Neocyclotidae, а также первую бесспорную запись для тропической наземной улитки, дышащей воздухом, Leptinaria.

По словам первого автора исследования Федерико Аньолина, не менее удивительной находкой оказалось обилие пресноводных черепах, которые составили более 90% обнаруженных ископаемых. Такой высокий процент крайне необычен, поскольку на одновозрастных участках в Северной Америке и Европе черепахи редко составляют более 50% фауны.

Ученые прозвали новый вид титанозавр "нежным гигантом" Фото: National Geographic

Ученые отмечают, что редкая коллекция древних животных была обнаружена в рамках проекта по изучению конца эпохи динозавров в Патагонии. Проект направлен на то, чтобы заполнить пробел в наших знаниях о последних 15 миллионах лет мелового периода, а также о динозаврах и позвоночных, которые жили в регионе в то время.

Помимо Чадититана, ископаемые останки моллюсков, рыб и черепах, которые идентифицировали ученые, обогащают наше понимание этой древней экосистемы и расширяют наши знания о жизни в Патагонии вблизи конца эры динозавров. В результате работы команды уже был извлечен один из самых маленьких когда-либо обнаруженных титанозавров: Titanomachya gimenezi.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили более 250 окаменевших яиц титанозавров в Индии.