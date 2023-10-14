Забытый властелин оазиса: ученые описали новый вид динозавра, которого обнаружили еще в 1977 году (фото)

Ученые обнаружили новый вид титанозавров в Египте и назвали его в честь древнего божества Игай семху. Это не только новый вид, но и неизвестный до сих пор род титанозавров.

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В Египте палеонтологи сделали открытие нового вида динозавров. Он получил название в честь древнеегипетского божества, Игай семху, что переводится как "Забытый властелин оазиса", пишет IFLScience.

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Igai semkhu принадлежал к группе титанозавров, известных своими длинными шеями и колоссальными размерами. Однако в мире динозавров он на самом деле был не таким уж и большим, имея относительно скромные 10-15 метров в длину.

Для сравнения, это примерно длина школьного автобуса. Титанозавры очень различались по размеру, а самые маленькие представители были размером с современного слона.

Окаменелости Igai semkhu нашли в оазисе Харга, египетском пустынном регионе, в 1977 году немецкие ученые. Эти окаменелости состоят из пяти спинных позвонков и 12 дополнительных элементов. Оазис Харга известен своими геологическими образованиями, состоящими преимущественно из мягкого сланца, твердых полос песчаника, алевролита и фосфорита.

Как мог выглядеть новый титанозавр Фото: Image courtesy of Matthew C. Lamanna; credit: Andrew McAfee and Talia Mastalski

Этот новооткрытый динозавр был, как следует из его названия, забыт на долгое время. Он оставался незамеченным и недооцененным в течение десятилетий, пока профессор Эрик Горскак и его команда исследователей не решили взглянуть на него поближе. Их исследование показало, что он был не только новым видом, но и ранее неизвестным родом титанозавров.

К тому времени, когда этот динозавр бродил по Земле, большинство видов завроподов уже вымерли, поэтому Igai semkhu и его родственники титанозавры стали одними из последних представителей этой группы, выживших в поздней меловой эре.

К сожалению, мы не можем полностью реконструировать облик Igai semkhu, поскольку найдено очень мало останков. Тем не менее это открытие знаменует собой значительный шаг в заполнении существенного пробела в наших знаниях об африканских динозаврах. Фактически, это самая полная окаменелость, когда-либо найденная в этом регионе.

"Когда мы говорим о континентальной Африке, то за последние 30 миллионов лет данных о динозаврах почти не существует", — объясняет доктор Мэтью К. Ламанна, один из авторов исследования.

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Igai semkhu не одинок в этом открытии. Он присоединяется к другому виду титанозавра под названием Mansourasaurus shahinae, найденному в том же регионе. Интересно, что Мансуразавр был немного меньше Igai semkhu.

Новый вид открывает окно в прошлое, хотя мы не можем воссоздать его внешний вид полностью, это исследование является важным шагом в нашем понимании этих древних существ. Оно показывает важные связи между Северной Африкой и Евразией в конце мелового периода, предлагая свежий взгляд на доисторических обитателей Земли.

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