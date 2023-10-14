Забутий володар оазису: вчені описали новий вид динозавра, якого виявили ще у 1977 році (фото)

Науковці виявили новий вид титанозаврів у Єгипті та назвали його в честь древнього божества Ігай семху. Це не тільки новий вид, а й невідомий досі рід титанозаврів.

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У Єгипті палеонтологи зробили відкриття нового виду динозаврів. Він отримав назву в честь давньоєгипетського божества, Ігай семху, що перекладається як "Забутий володар оазису", пише IFLScience.

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Ігай семху належав до групи титанозаврів, відомих своїми довгими шиями та колосальними розмірами. Однак у світі динозаврів він насправді був не таким вже й великим, маючи відносно скромні 10-15 метрів у довжину.

Для порівняння, це приблизно довжина шкільного автобуса. Титанозаври дуже різнилися за розміром, а найменші представники були розміром із сучасного слона.

Скам'янілості Ігай семху знайшли в оазисі Харга, єгипетському пустельному регіоні, у 1977 році німецькі вчені. Ці скам'янілості складаються з п'яти спинних хребців і 12 додаткових елементів. Оазис Харга відомий своїми геологічними утвореннями, що складаються переважно з м'якого сланцю, твердих смуг пісковика, алевроліту та фосфориту.

Який вигляд міг мати новий титанозавр Фото: Image courtesy of Matthew C. Lamanna; credit: Andrew McAfee and Talia Mastalski

Цей нововіднайдений динозавр був, як випливає з його назви, забутий на довгий час. Він залишався непоміченим і недооціненим протягом десятиліть, поки професор Ерік Горскак і його команда дослідників не вирішили поглянути на нього ближче. Їхнє дослідження показало, що він був не лише новим видом, але й раніше невідомим родом титанозаврів.

На той час, коли цей динозавр блукав Землею, більшість видів завроподів вже вимерли, тому Ігай семху та його родичі титанозаври стали одними з останніх представників цієї групи, що вижили в пізній крейдяній ері.

На жаль, ми не можемо повністю реконструювати вигляд Ігай семху, оскільки знайдено дуже мало решток. А проте це відкриття знаменує собою значний крок у заповненні суттєвої прогалини в наших знаннях про африканських динозаврів. Фактично, це найповніша скам'янілість, коли-небудь знайдена в цьому регіоні.

"Коли ми говоримо про континентальну Африку, то за останні 30 мільйонів років даних про динозаврів майже не існує", — пояснює доктор Метью К. Ламанна, один з авторів дослідження.

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Ігай семху не самотній у цьому відкритті. Він приєднується до іншого виду титанозавра під назвою Mansourasaurus shahinae, знайденого в тому ж регіоні. Цікаво, що Мансуразавр був трохи меншим за Ігай Семху.

Новий вид відкриває вікно в минуле, хоча ми не можемо відтворити його зовнішній вигляд повністю, це дослідження є важливим кроком у нашому розумінні цих древніх істот. Воно показує важливі зв'язки між Північною Африкою та Євразією наприкінці крейдяного періоду, пропонуючи свіжий погляд на доісторичних мешканців Землі.

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