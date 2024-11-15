"Мрія": українка-науковиця розповіла про роботу в закритому для туристів храмі в Єгипті

Наталія бере участь у польсько-єгипетській місії єгиптологів та може відвідувати локації, які закриті для туристів.

Науковиця-єгиптолог Наталія з України, яка працює в Єгипті на розкопках, розповіла про роботу археолога. Дівчина працює у спільній місії Польщі та Єгипту у Храмі Хатшепсут і веде TikTok під ніком Historian_Nat. До місії приєднались і українські археологи.

Українка Наталія розповіла про день роботи археологом та єгиптологом

Храм Хатшепсут є однією із найвеличніших локацій у Дейр ель-Бахрі і вражає своєю архітектурою. І як кожна історична пам'ятка має закриті для туристів локації, які Наталія може відвідувати завдяки своїй роботі.

Археологи в Єгипті встають дуже рано, щоб встигнути попрацювати до того, як стане спекотно. Наталія повинна дуже рано вставати, оскільки о 7-й ранку вже потрібно бути на місці розкопок.

Українка Наталія розповіла про день роботи археологом та єгиптологом

Однак такий ранній підйом має й переваги, оскільки дорогою на роботу вона може споглядати схід сонця та повітряні кулі, якими всіяне небо.

Заупокійний храм цариці Хатшепсут, якому понад 3 тисячі років, зберігає унікальні фрески і рельєфи, що ілюструють сцени з життя Хатшепсут, її подорожі та божественне народження, символізуючи культ Хатшепсут як божества. Сама жінка-фараон правила понад 20 років у Стародавньому Єгипті доби Нового царства. За час її правління країна набула економічного та архітектурного процвітання

Наталі вдалося здійснити свою мрію та водночас мрію багатьох науковців та просто дорослих, які мріяли стати археологами в дитинстві.

"Для мене – це мрія науковця, яку я здійснюю прямо зараз", — розказала дівчина в одному із відео.

Наталія зазначила, що архітектура храму вражає своїм унікальним дизайном. Він має три тераси, які підіймаються впритул до скелі.

Українка Наталія ті її місце роботи

У внутрішніх приміщеннях збереглися фрески та рельєфи, які ілюструють сцени з життя Хатшепсут, її подорожі до країни Пунт та божественне народження.

"Надзвичайним плюсом є те, що я можу потрапити у місця, які закриті для туристів. Наприклад у святилище Бога Амона, яке просто вражає своєю красою", – розповіла Наталія.

Далі в Наталії є перерва, а потім вона знов повертається до каталогізації знахідок. Окрім давноєгипетських артефактів вона натрапила і на свідоцтва перебування у храмі британських археологів понад 100 років тому. Дівчина знайшла старі дерев'яні ящики з-під чаю, в яких зберігали тоді знайдені на розкопках речі.

Нагадаємо, відомий експерт Цицеро Мораес відтворив обличчя "золотого хлопчика" — давньоєгипетської мумії, похованої з надзвичайною розкішшю. Мумія 14-15-річного підлітка була знайдена у Верхньому Єгипті, на ній була золота маска, а також 49 амулетів, розкладених навколо тіла.