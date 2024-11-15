"Мечта": украинка-ученая рассказала о работе в закрытом для туристов храме в Египте

Наталья участвует в польско-египетской миссии египтологов и может посещать локации, которые закрыты для туристов.

Ученая-египтолог Наталья из Украины, которая работает в Египте на раскопках, рассказала о работе археолога. Девушка работает в совместной миссии Польши и Египта в Храме Хатшепсут и ведет TikTok под ником Historian_Nat. К миссии присоединились и украинские археологи.

Украинка Наталья рассказала о дне работы археологом и египтологом

Храм Хатшепсут является одним из самых известных в Дейр эль-Бахри и поражает своей архитектурой. И как каждая историческая достопримечательность имеет закрытые для туристов локации, которые Наталья может посещать благодаря своей работе.

Археологи в Египте встают очень рано, чтобы успеть поработать до того, как станет жарко. Наталья должна очень рано вставать, поскольку в 7 утра уже нужно быть на месте раскопок.

Украинка Наталья рассказала о дне работы археологом и египтологом

Однако такой ранний подъем имеет и преимущества, поскольку по дороге на работу она может созерцать восход солнца и воздушные шары, которыми усеяно небо.

Заупокойный храм царицы Хатшепсут, которому более 3 тысяч лет, хранит уникальные фрески и рельефы, иллюстрирующие сцены из жизни Хатшепсут, ее путешествия и божественное рождение, символизируя культ Хатшепсут как божества. Сама женщина-фараон правила более 20 лет в Древнем Египте эпохи Нового царства. За время ее правления страна приобрела экономического и архитектурного процветания

Наталье удалось осуществить свою мечту и одновременно мечту многих ученых и просто взрослых, которые мечтали стать археологами в детстве.

"Для меня — это мечта ученого, которую я осуществляю прямо сейчас", — рассказала девушка в одном из видео.

Наталья отметила, что архитектура храма поражает своим уникальным дизайном. Он имеет три террасы, которые поднимаются вплотную к скале.

Украинка Наталья и ее место работы

Во внутренних помещениях сохранились фрески и рельефы, иллюстрирующие сцены из жизни Хатшепсут, ее путешествия в страну Пунт и божественное рождение.

"Чрезвычайным плюсом является то, что я могу попасть в места, которые закрыты для туристов. Например, в святилище Бога Амона, которое просто поражает своей красотой", — рассказала Наталья.

Далее у Натальи есть перерыв, а потом она снова возвращается к каталогизации находок. Кроме древнеегипетских артефактов она наткнулась и на свидетельства пребывания в храме британских археологов более 100 лет назад. Девушка нашла старые деревянные ящики из-под чая, в которых хранили тогда найденные на раскопках вещи.

Напомним, известный эксперт Цицеро Мораес воссоздал лицо "золотого мальчика" — древнеегипетской мумии, похороненной с необычайной роскошью. Мумия 14-15-летнего подростка была найдена в Верхнем Египте, на ней была золотая маска, а также 49 амулетов, разложенных вокруг тела.