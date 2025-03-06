В одной из пещер Испании обнаружили нечто, чего ранее никогда не видели: всего миллиметр в длину

Исследователи открыли совершенно новый вид пауков, скрывающихся в пещере — ученых особенно удивил крохотный размер нового вида.

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Наша планета огромна и является домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо известны ученым, но другие — нам лишь предстоит открыть. Новые виды буквально скрываются повсюду вокруг нас — прячутся под волнами, скрываются в джунглях, а некоторые также таятся в пещерах, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сделали впечатляющее открытие, обнаружив совершенно новый вид паука, скрывающийся в пещере в Испании. Что делает находку еще более необычной, так это размер нового вида — не более миллиметра в диаметре.

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Ученые обнаружили новый вид в пещере Нерха в Малаге, Испания. Сама пещера довольно особенная, поскольку в ней находится археологический памятник с доказательствами доисторической активности, и она привлекает сотни тысяч людей каждый год.

В ходе исследования команда использовала данные проекта по установке ловушек-ям, реализованного в 2000-2001 годах, а также по установке ловушек в 2017-2019 годах. Ловушки были заполнены пропиленгликолем и пивом в соотношении 4:1, а также приманкой в виде собрасады — разновидности испанской колбасы.

В одной из этих ловушек ученые обнаружили то, чего ранее никогда не видели. Речь идет о совершенно новом виде пауков, который получил название Anapistula delrosalae и представляет собой "первое упоминание о пауке семейства Symphytognathidae и рода Anapistula в континентальной европейской стране"

Авторы исследования отмечают, что новый вид отличается от единственного другого вида Anapistula в Европе тем, что край его клыка зазубренный, а не гладкий, он немного больше и имеет более полупрозрачный цвет, а не коричневый, как у других видов.

Предполагается, что новый вид широко распространен по всей пещере: ученые наблюдали здесь яйцевые мешочки, а также другие особи. Несмотря на это, описание нового вида основано только на самках, которые были замечены в ловушках. В ходе исследования не было обнаружено ни одного взрослого самца, хотя есть вероятность, что были обнаружены неполовозрелые самцы.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружен новый вид с невероятно хрупким телосложением.