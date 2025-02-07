Совершенно новый вид: ученые обнаружили доказательства существования человека-гориллы

Ранее неисследованная окаменелость, найденная в Южной Африке, стала источником новых открытий. Ученые обнаружили, что она принадлежала ранее неисследованному виду гоминин, похожему на гориллу.

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Ученые обнаружили, что окаменелая челюстная кость, найденная в 1949 году в пещере Сварткранс в Южной Африке, могла принадлежать непризнанному виду Paranthropus capensis. Пещера, известная своей богатой коллекцией доисторических останков, позволила узнать о ранних видах гомининов, в частности о представителях рода Homo, пишет IFLScience.

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С момента открытия челюстной кости, обозначенной как SK 15, широко обсуждается ее принадлежность. Некоторые ученые сначала связывали ее с Homo erectus, архаичным видом, который существовал почти два миллиона лет. Другие предполагали сходство с Homo naledi, видом, известным своим маленьким мозгом и дискуссионной эволюционной ролью.

Однако недавний анализ представляет другую перспективу. Исследователи утверждают, что SK 15 имеет структурные особенности, которые больше соответствуют виду Paranthropus, чем виду Homo. Форма нижней челюсти и особенности зубов указывают на потенциальный новый вид в пределах рода Paranthropus, который ранее включал P. robustus, P. boisei и P. aethiopicus.

Paranthropus представляет вымершую ветвь гомининов, которая существовала рядом с ранними видами Homo, но шла отдельным эволюционным путем. Эти гоминины имели крепкие черепа и большие зубы, приспособленные для интенсивного жевания, из-за чего их сравнивают с гориллами.

Одной из самых известных окаменелостей этой группы является найденный в 1959 году в Танзании череп, который получил название "Человек-щелкунчик" из-за своей мощной челюстной структуры. В отличие от предков современного человека, парантропы не внесли непосредственного вклада в происхождение Homo sapiens и в конце концов исчезли.

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Хотя SK 15 предоставляет лишь ограниченные доказательства, его отличительные черты указывают на то, что он может принадлежать к совершенно новому виду. Если это подтвердится, этот вывод может углубить понимание разнообразия гомининов и эволюционных связей между вымершими видами.

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