Абсолютно новий вид: вчені виявили докази існування людини-горили

Раніше недосліджена скам’янілість, знайдена у Південній Африці, стала джерелом нових відкриттів. Вчені виявили, що вона належала раніше недослідженому виду гомінін, схожому на горилу.

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Учені виявили, що скам'яніла щелепна кістка, знайдена в 1949 році в печері Сварткранс у Південній Африці, могла належати невизнаному виду Paranthropus capensis. Печера, відома своєю багатою колекцією доісторичних останків, дала змогу дізнатися про ранні види гомінін, зокрема про представників роду Homo, пише IFLScience.

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З моменту відкриття щелепної кістки, позначеної як SK 15, широко обговорюється її приналежність. Деякі вчені спочатку пов'язували її з Homo erectus, архаїчним видом, який існував майже два мільйони років. Інші припускали схожість з Homo naledi, видом, відомим своїм маленьким мозком і дискусійною еволюційною роллю.

Однак нещодавній аналіз представляє іншу перспективу. Дослідники стверджують, що SK 15 має структурні особливості, які більше відповідають виду Paranthropus, ніж виду Homo. Форма нижньої щелепи і особливості зубів вказують на потенційний новий вид в межах роду Paranthropus, який раніше включав P. robustus, P. boisei і P. aethiopicus.

Paranthropus представляє вимерлу гілку гомінін, яка існувала поряд з ранніми видами Homo, але йшла окремим еволюційним шляхом. Ці гомініни мали міцні черепи та великі зуби, пристосовані для інтенсивного жування, через що їх порівнюють з горилами.

Однією з найвідоміших скам'янілостей цієї групи є знайдений у 1959 році в Танзанії череп, який отримав назву "Людина-лускунчик" через свою потужну щелепну структуру. На відміну від предків сучасної людини, парантропи не зробили безпосереднього внеску в походження Homo sapiens і зрештою зникли.

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Хоча SK 15 надає лише обмежені докази, його відмінні риси вказують на те, що він може належати до абсолютно нового виду. Якщо це підтвердиться, цей висновок може поглибити розуміння різноманітності гомінін та еволюційних зв'язків між вимерлими видами.

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