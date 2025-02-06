Неизвестная популяция с Кавказа: ученые установили источник индоевропейской языковой семьи

Ученые исследовали ДНК 435 человек и установили источник происхождения индоевропейской языковой семьи, на языках которой говорит почти половина населения планеты.

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Недавнее генетическое исследование позволило по-новому взглянуть на происхождение индоевропейской языковой семьи. Это лингвистическая группа, что включает более 400 языков, на которых говорит почти половина населения планеты, пишет Arkeonews.

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Исследователи из Венского университета в сотрудничестве с Гарвардским университетом изучили древние образцы ДНК 435 человек, найденных на территории Евразии, датируемые периодом между 6400 и 2000 годами до нашей эры.

Недавнее генетическое исследование позволило по-новому взглянуть на происхождение индоевропейской языковой семьи Фото: Natalia Shishlina (co-author of “The Genetic Origin of the Indo-Europeans”

Их выводы идентифицируют ранее неизвестную популяцию из региона Кавказа и Нижней Волги (КНВ), которая, как представляется, повлияла на все индоевропейскоязычные сообщества. Это открытие основывается на предыдущих исследованиях, которые связывали ямную культуру Понтийско-Каспийской степи с распространением индоевропейских языков.

Индоевропейские языки включают такие основные ветви, как германские, романские, славянские, индоиранские и кельтские. Хотя ученые уже давно обсуждают точное происхождение этой языковой семьи, исследование укрепляет идею о том, что праиндоевропейские языки возникли в популяциях, связанных с регионом КНВ.

Их выводы идентифицируют ранее неизвестную популяцию из региона Кавказа и Нижней Волги Фото: Harvard Gazette

В исследовании также рассматриваются анатолийские языки, такие как хеттский, которые не имеют генетических связей с ямной группой. Анализ показывает, что анатолийские языки, возможно, происходят от более ранней группы, предшествовавшей миграции представителей ямной культуры, с генетическими доказательствами, связывающими по меньшей мере пять человек из Анатолии с предками КНВ.

Полученные данные указывают на то, что популяция ямной культуры унаследовала примерно 80% своего генетического состава от группы Кавказа и Нижней Волги, которая также внесла меньший процент в анатолийские популяции бронзового века.

Эта генетическая связь позиционирует группу КНВ как вероятный источник индо-анатолийского языка, общего предка как анатолийского, так и более поздних индоевропейских ветвей. Исследование показывает, что интеграция этих языковых и генетических элементов достигла пика среди сообществ региона Кавказа и Нижней Волги между 4400 и 4000 годами до нашей эры.

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Результаты исследования переворачивают представление о том, как распространялись индоевропейские языки, предлагая более унифицированную генетическую перспективу. Определив популяцию КНВ как недостающее звено, исследователи внесли новую ясность в движение ранних носителей индоевропейских языков через Европу и Азию.

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