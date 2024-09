Принадлежит не тому виду: в школе ученику разрешили "стать волком" (фото)

Учителя поддержали решение подростка "стать зверем". Отмечается, что все больше школьников принимают облик лис, драконов, птиц, змей, акул и динозавров.

Related video

Ученику школы в Шотландии разрешили идентифицировать себя волком, так как ребенок страдает от "видовой дисфории", когда человек чувствует, что его тело принадлежит не тому виду. Об этом пишет Daily Star.

Учителя, как говорят, поддержали решение подростка "стать зверем". Местный совет в Шотландии, название которого не называется, заявил, что ученик средней школы принадлежит к группе "фурри" и идентифицирует себя с "животным обликом".

Сообщается, что учителя поддерживают решение подростка идентифицировать себя как зверя. Неизвестный местный совет в Шотландии заявил, что ученик принадлежит к группе "фурри" и ассоциирует себя с образом животного.

Многие взрослые также ассоциирут себя с животными Фото: BLAST Inc./Zeppet/LIFESTYLOGY

Издание отмечает, что все больше школьников принимают облик лис, драконов, птиц, змей, акул и динозавров. Однако один из экспертов сказал, что ученику нужно "отвлечься".

"В науке не существует такого состояния, как "видовая дисфория". Неудивительно, что мы наблюдаем это в эпоху, когда многие люди хотят идентифицировать себя как нечто иное, чем они есть на самом деле. Теперь у нас есть совет, который, похоже, принимает за чистую монету тот факт, что ребенок идентифицирует себя волком, вместо того чтобы сказать ему отвлечься от этого и разобраться в себе, что было бы здравым подходом", — сказал клинический нейропсихолог доктор Томми МакКей.

Местные власти заявили, что следуют руководству шотландского правительства GIRFEC (Getting It Right for Every Child). Рамки благополучия обеспечивают, чтобы голоса детей были услышаны, и помогают им преодолеть неравенство.

В школе добавили, что предлагают персональную поддержку и более конкретную помощь, включая работника по благополучию, консультирование и помощь в обучении.

Ранее Фокус сообщал, что козленок со сросшимися глазами убедил людей в том, что они нашли инопланетянина. Глазные яблоки животного соединены посередине, у него нет век и оно не может моргать. Хозяин козленка Кхери Раджак отметил, что двое других малышей козы родились нормальными.

Также стало известно, что 12-летний мальчик "одолел" 200-килограммового медведя, чтобы спасти жизнь отца. Оуэн Бейерман долгое время занимался охотой. В критической ситуации мальчик оставался спокойным и смог застрелить огромного черного медведя.