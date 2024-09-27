Квадроберы: новый тренд среди подростков или опасность, — ответ омбудсмена

Как отметила советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, популярный тренд квадроберов — это способ подросткам быть собой, свободными и настоящими. Это позволяет им снять стресс и перезагрузиться.

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В последнее время многие слышали о квадроберах — молодежной субкультуре, вызывающей много споров. Советник-уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук на своей странице в Facebook высказала позицию по этому вопросу, отмечая, что квадроберство не является чем-то вредным, а скорее помогает подросткам найти себя.

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"Популярный тренд квадроберов — это все же о том, как подростки находят свой способ быть собой, свободными и настоящими", — пишет советник, отмечая, что физическая активность и реальное общение важны для подросткового развития.

Квадроберы: откуда они появились

Она рассказала об истории возникновения квадроберов, начавшейся в Японии. Парень по имени Кеничи Ито, которого в детстве дразнили из-за внешности, нашел способ превратить свою слабость в преимущество. Он разработал методику передвижения на четырех конечностях и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса за преодоление дистанции в 100 метров на своих четырех за 18,58 секунды.

Кеничи Ито, основатель руку квадроберов

"Для многих детей сегодня — это возможность снять стресс и просто "перезагрузиться". Они объединяются в сообщества, поддерживают друг друга, организовывают флешмобы и просто по-детски дебоширят..." — отмечает советник. Она подчеркивает, что такие хобби помогают детям чувствовать радость от движения, быть частью команды и поддерживать друг друга.

Однако, советник отмечает, что важно соблюдать баланс.

"Конечно, как и с любым хобби, важно не забывать о балансе. Квадроберство — это способ выражения, самопознания и ощущения сообщества, но также стоит помнить о других аспектах. Главное — поддерживать подростков в том, что они выбирают, и давать им возможность быть собой, даже если это оказывается четвероногой походкой в костюме с хвостом", — заключает она.

Кто такие квадроберы

Квадроберы — это те (преимущественно дети), кто физически и внешне копирует поведение животных, используя маски и хвосты.

Также существуют фурри — они подражают персонажам мультфильмов, которые имеют черты антропоморфных животных.

Териантропы считают, что в них внутри живет душа животного.

Напомним, в РФ требуют запретить квадроберов и участников движения фури. Поведение подростков напугало детского омбудсмена Татарстана Ирину Волынец. Она считает, что это диверсия против населения.