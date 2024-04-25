Бегают рачки и кусаются: в РФ хотят запретить россиянам изображать из себя собак и свиней (видео)

Участники движения делятся на фурри, которые подражают мультяшным животным, и квадроберов, которые копируют диких животных. Бесчеловечное поведение российских подростков напугало представителей власти и они назвали это "диверсией против населения".

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В России прогрессирует новое движение, субкультура — фурри и квадроберы, и оно уже достигло невероятных масштабов. Россияне все чаще стали переодеваться в свиней, собак и котов и вести себя как животные. Об этом пишет российское издание SHOT.

"В РФ требуют запретить квадроберов и участников движения фурри. Если вы не знаете, что означают эти слова, вы — счастливый человек, потому что этот тренд в России достиг невероятных масштабов. Зуммеры массово переодеваются в кошек, собак, енотов, ведут себя как животные: бегают на четвереньках, лают и кусаются. Иногда очень больно", — говорится в сообщении.

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Участники движения делятся на два лагеря. Фурри — подражают мультяшным животным, а квадроберы — диким.

Отмечается, что в РФ такое движение, которое активно взяли российские подростки, пришло с Востока от японца Кенити Ито, которого в детстве дразнили обезьяной. Правда он на эти насмешки не обижался, потому что уважал обезьян. В 2015 году он стал рекордсменом после того, как на четвереньках пробежал стометровку за 15 секунд.

Основатель движения Кенити Ито

"Такое бесчеловечное поведение напугало детского омбудсмена Татарстана Ирину Волынец. Она считает, что это диверсия против населения. Мол, таким образом расшатывается психика детей. Омбудсмен просит установить административную ответственность "за привлечение несовершеннолетних к деструктивному движению фурри", — пишет издание.

Напомним, что у правнучка советского летчика и Героя Советского союза Валерия Чкалова Дарья Богданова поддержала Украину и заявила, что хочет чтобы по Москве "долбанули" чем-то.

Ранее в России участник "СВО" запустил ракетницу и сжег кафе с людьми. Из-за выходки оккупанта вспыхнул потолок. Огонь быстро распространился и не все смогли эвакуироваться. В результате погибли 13 человек.