Дітей в Україні вчать робити вибухівки: у TikTok з'явився новий небезпечний челендж

Відеокліпи з китайської соцмережі вчать дітей і підлітків робити вибухові пристрої. Наслідки виявляються вельми сумними: вони отримують сильні хімічні опіки і шрами на обличчі, розповіли в Нацполіції.

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У китайській соціальній мережі TikTok з'явився новий небезпечний челендж: у коротких відеокліпах дітей вчать робити вибухові пристрої. Про це повідомила Національна поліція України.

Наслідки "експериментів" — катастрофічні. Діти та підлітки отримують хімічні опіки, шрами на обличчі та руках. У деяких випадках їм потрібне тривале лікування, розповіли поліцейські.

Дітям радять не повторювати небезпечні дії, про які говорять у соцмережі. Життя і здоров'я набагато важливіші за будь-які перегляди. Якщо друзі пропонують брати участь у подібних челенджах, потрібно одразу відмовитися і розповісти дорослим.

Батькам потрібно контролювати, які відео та челенджі переглядає дитина в інтернеті.

"Поясніть дітям, що "лайки" в соцмережах не варті їхнього здоров'я та життя. Довірливо спілкуйтеся з дітьми та розповідайте про наслідки небезпечних дій", — вказують у поліції.

Діти виготовляють вибухівки за відео в TikTok: які випадки вже були

Відомо, що у Львівській області троє дітей 10, 11 і 15 років потрапили до лікарні з глибокими хімічними опіками обличчя. Вони хотіли виготовити саморобну петарду за інструкцією з TikTok. Діти взяли пластикову пляшку, воду, кульку з фольги, засіб для очищення труб і змайстрували з них вибухівку.

Хлопець розповів, що разом із другом вони побачили, як на вулиці інші підлітки зробили таку петарду і вирішили повторити: змішали складові та потрясли пляшку, щоб викликати хімічну реакцію. Просто перед одним із постраждалих пляшка вибухнула, а хімікати потрапили йому в обличчя.

"Засіб для очищення труб буквально роз'їдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там найтонші тканини", — розповіла голова центру термічної травми та опікової хірургії Першого медоб'єднання Львова Галина Саян.

У центрі Дніпра ввечері 19 січня біля ЦУМу підлітки захотіли повторити небезпечний тренд із TikTok. Вони взяли саморобну петарду, кинули її в мобільне укриття і втекли. Буквально відразу після кидка пролунав вибух.

Фокус раніше писав про челендж у TikTok під назвою crack eggs ("розбий яйце"). Його умови полягають у тому, що яйце треба розбити об голову дитини.

Нагадаємо, мережа TikTok відновила роботу в США після заяв нового президента Дональда Трампа про те, що він поверне доступ до платформи.