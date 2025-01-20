Детей в Украине учат делать взрывчатки: в TikTok появился новый опасный челлендж

Видеоклипы из китайской соцсети учат детей и подростков делать взрывные устройства. Последствия оказываются весьма печальными: они получают сильные химические ожоги и шрамы на лице, рассказали в Нацполиции.

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В китайской социальной сети TikTok появился новый опасный челлендж: в коротких видеоклипах детей учат делать взрывные устройства. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Последствия "экспериментов" — катастрофические. Дети и подростки получают химические ожоги, шрамы на лице и руках. В некоторых случаях им требуется длительное лечение, рассказали полицейские.

Детям советуют не повторять опасные действия, о которых говорят в соцсети. Жизнь и здоровье намного важнее любых просмотров. Если друзья предлагают участвовать в подобных челленджах, нужно сразу отказаться и рассказать взрослым.

Родителям нудно контролировать, какие видео и челленжи просматривает ребенок в интернете.

"Объясните детям, что "лайки" в соцсетях не стоят их здоровья и жизни. Доверительно общайтесь с детьми и рассказывайте о последствиях опасных действий", — указывают в полиции.

Дети изготавливают взрывчатки по видео в TikTok: какие случаи уже были

Известно, что во Львовской области трое детей 10, 11 и 15 лет попали в больницу с глубокими химическими ожогами лица. Они хотели изготовить самодельную петарду по инструкции из TikTok. Дети взяли пластиковую бутылку, воду, шарик из фольги, средство для очистки труб и смастерили из них взрывчатку.

Парень рассказал, что вместе с другом они увидели, как на улице другие подростки сделали такую ​​петарду и решили повторить: смешали составляющие и потрясли бутылку, чтобы вызвать химическую реакцию. Прямо перед одним из пострадавших бутылка взорвалась, а химикаты попали ему в лицо.

"Средство для очистки труб буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, ведь там самые тонкие ткани", — рассказала глава центра термической травмы и ожоговой хирургии Первого медобъединения Львова Галина Саян.

В центре Днепра вечером 19 января возле ЦУМа подростки захотели повторить опасный тренд из TikTok. Они взяли самодельную петарду, бросили ее в мобильное укрытие и убежали. Буквально сразу после броска раздался взрыв.

Фокус ранее писал о челлендже в TikTok под названием crack eggs ("разбей яйцо"). Его условия заключаются в том, что яйцо надо разбить о голову ребенка.

Напомним, сеть TikTok возобновила работу в США после заявлений нового президента Дональда Трампа о том, что он вернет доступ к платформе.