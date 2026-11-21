Половина новой музыки сделана ИИ: как на наших глазах меняется искусство
Более половины новых музыкальных треков, которые сейчас скачиваются из сети, сгенерированы ИИ. Комментируя этот уже свершившийся факт, политический консультант Артем Биденко поражается тому, как на наших глазах искусственный интеллект завоевывает мир — и искусство тоже меняется кардинально…
Еще совсем недавно у кого-то прочитал прогноз, что искусственный интеллект цифровых платформ будет писать музыку под каждого из нас, четко выверяя вкусы, ноты и ритм. Тогда подумал, что оно, конечно, да, но, пожалуй, еще не скоро.
А последний месяц мне в случайном списке постоянно встречаются треки новых групп — Dahippstar, Mirage Waterfall и еще несколько. Очень качественные, рифы, надрыв, интересный вокал. Конечно, я решил почитать, что за группы, откуда они и что еще записали. И оказалось, что никого там нет: ни музыкантов, ни истории, ни концертов, а у некоторых даже есть обозначение "создано АI".
Больше всего триггерит то, что если бы я не поинтересовался, так бы и слушал дальше. А теперь у меня, как в том анекдоте: шарики и по цвету моему, и по размеру, но не радуют.
Кто бы мог подумать, что это произойдет так быстро. Deezer уже считает, что более половины новых загружаемых треков сгенерированы АI. Мир меняется прямо на наших глазах и искусство, очевидно, тоже изменится кардинально. Буквально сейчас меняется.
P.S. Иронически — Кембриджский словарь определил как слово года "человеческий, человек" — human. Нет ничего более далекого от определения этого года, чем это слово, по-моему.
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