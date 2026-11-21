Еще совсем недавно у кого-то прочитал прогноз, что искусственный интеллект цифровых платформ будет писать музыку под каждого из нас, четко выверяя вкусы, ноты и ритм. Тогда подумал, что оно, конечно, да, но, пожалуй, еще не скоро.

А последний месяц мне в случайном списке постоянно встречаются треки новых групп — Dahippstar, Mirage Waterfall и еще несколько. Очень качественные, рифы, надрыв, интересный вокал. Конечно, я решил почитать, что за группы, откуда они и что еще записали. И оказалось, что никого там нет: ни музыкантов, ни истории, ни концертов, а у некоторых даже есть обозначение "создано АI".

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Больше всего триггерит то, что если бы я не поинтересовался, так бы и слушал дальше. А теперь у меня, как в том анекдоте: шарики и по цвету моему, и по размеру, но не радуют.

Кто бы мог подумать, что это произойдет так быстро. Deezer уже считает, что более половины новых загружаемых треков сгенерированы АI. Мир меняется прямо на наших глазах и искусство, очевидно, тоже изменится кардинально. Буквально сейчас меняется.

P.S. Иронически — Кембриджский словарь определил как слово года "человеческий, человек" — human. Нет ничего более далекого от определения этого года, чем это слово, по-моему.

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