Итак, в четверг нас ждет судьбоносное шоу: тройная встреча тысячелетия Китай–Россия–США. В таком порядке их перечисляет китайский МИД, ведь именно США выступят слабым звеном — донором для правильного позиционирования двух тоталитарных государств.

Пекин "скромно" анонсирует это событие: пресс-секретарь МИД Мао Нин назвала его первой в истории личной встречей лидеров трех стран, имеющей "новаторское значение". А еще напомнила, что Китай, США и Россия — страны-основатели ООН и постоянные члены Совбеза, которые когда-то бок о бок одержали победу в мировой антифашистской войне. Для Путина это подарок: в Шэньчжэнь он едет как союзник-победитель, а не как агрессор.

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Для Китая это, безусловно, выгодно. Пекин предоставляет площадку и демонстрирует, что теперь за переговорами о мире и стабильности едут именно к нему. Украина вряд ли окажется в центре дискуссий: среди возможных тем Sina называет торговлю, искусственный интеллект и цепочки поставок. Мы будем там в качестве негативного примера. Так, Radio Free Asia (которое финансирует Госдеп) цитирует анонимный источник, близкий к китайским дипломатам: Китай не примет предложений Трампа в военной сфере, "поскольку увидел на примере войны в Украине, что сторона без ядерного оружия ведет себя очень пассивно".

Штаты, как и положено тому, кто приносит успех другим, ничего не получат. Трамп хочет говорить о сокращении ядерных арсеналов, но Пекину это неинтересно. Поэтому Дональд привезет домой совместное фото с Путиным, снятое на китайской территории и по китайскому сценарию. Может, даже на китайский смартфон.

Для России это шанс показать, что она по-прежнему сидит за одним столом со старшими ребятами. Но подготовку к выступлению сильно испортил Керченский мост. Пожалуй, Путин будет постоянно нервничать, слыша, как за спиной шепчутся коллеги, иногда смеясь и показывая руками, как что-то падает.

Сигналы мира, конечно, будут. Такие же, как и те, что звучат последние несколько лет. Сильные очень хотят поглотить слабых. Но свобода и демократия стоят того, чтобы за них бороться и противостоять несправедливости даже со стороны самых сильных.

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